Un accidente múltiple deja varios heridos en la a-52 a la altura de Carballiño
LARGAS RETENCIONES
Varios vehículos colisionan en plena autovía A-52, este domingo, dejando a varias personas heridas y provocando retenciones de varios kilómetros en la vía dirección Vigo. Una furgoneta y uno de los coches implicados han quedado volcados en la carretera y numerosos enseres esparcidos por el asfalto.
Un accidente múltiple en la A-52 ha provocado varios heridos en el municipio ourensano de Toén. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 238 de la autovía A-52, conocida como Autovía das Rías Baixas, en dirección a Vigo poco antes de las 20:00 horas.
Según los primeros informes, uno de los vehículos implicados, una furgoneta, volcó en medio del carril derecho, mientras que un turismo terminó en la mediana. El 112 confirmó que varias personas resultaron heridas y están siendo atendidas.
La Dirección General de Tráfico (DGT) informó que el accidente ha provocado retenciones de hasta dos kilómetros en ambos sentidos, desde Alongos hasta Quenlle, generando complicaciones en la circulación durante la tarde del domingo.
Las autoridades han recomendado precaución a los conductores que transiten por la zona, sobre todo en los primeros momentos en los que se han realizado labores de asistencia a los conductores y acompañantes que se han visto involucrados, así como tareas de limpieza y recogida de los restos del accidente en la carretera y de los vehículos accidentados.
Por el momento, se desconoce el estado concreto de los heridos en este accidente de tráfico. Asimismo, se investigan las causas que han podido provocar el siniestro.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INCIDENCIAS ELÉCTRICAS
El Concello de Toén, harto de los sucesivos cortes de electricidad, urge medidas
INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL
Galería | Señoritas y Labardeiros protagonizan el Entroido en Mugares
DOMINGO CORREDOIRO
Mugares recupera o voo do Galo no Corredoiro
Lo último
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este lunes, 23 de febrero
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: lunes, 23 de febrero
PRIMERA VICTORIA DEL 2026
El Loñoá vuelve a renacer ante el Polígono (0-1)