Un accidente múltiple deja varios heridos en la a-52 a la altura de Carballiño

Un accidente múltiple en la A-52 ha provocado varios heridos en el municipio ourensano de Toén. El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 238 de la autovía A-52, conocida como Autovía das Rías Baixas, en dirección a Vigo poco antes de las 20:00 horas.

Según los primeros informes, uno de los vehículos implicados, una furgoneta, volcó en medio del carril derecho, mientras que un turismo terminó en la mediana. El 112 confirmó que varias personas resultaron heridas y están siendo atendidas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó que el accidente ha provocado retenciones de hasta dos kilómetros en ambos sentidos, desde Alongos hasta Quenlle, generando complicaciones en la circulación durante la tarde del domingo.

Las autoridades han recomendado precaución a los conductores que transiten por la zona, sobre todo en los primeros momentos en los que se han realizado labores de asistencia a los conductores y acompañantes que se han visto involucrados, así como tareas de limpieza y recogida de los restos del accidente en la carretera y de los vehículos accidentados.

Por el momento, se desconoce el estado concreto de los heridos en este accidente de tráfico. Asimismo, se investigan las causas que han podido provocar el siniestro.