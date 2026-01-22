Un herido en un accidente con tres coches implicados en la calle Vicente Risco

A las 08:21 horas de la mañana de este jueves, 22 de enero, se informaba de un accidente de tráfico con tres vehículos implicados en la rúa Vicente Risco, en Ourense. Fue uno de los particulares implicados en el incidente el que dió el aviso a emergencias e informaba sobre una persona que se quejaba de molestias.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, bomberos de Ourense, Policía Local y Protección Civil de Ourense.