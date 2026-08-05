Un herido tras ser atropellado por un coche mientras circulaba en patinete eléctrico por Ourense

Un accidente de tráfico registrado este miércoles se ha saldado con una persona herida en Ourense tras ser alcanzada por un turismo mientras circulaba en un patinete eléctrico.

Según los datos recabados, el incidente ocurrió pasadas las 17,30 horas en la Rúa do Progreso, a la altura del número 135. Un particular dio la voz de alarma tras presenciar el impacto, informando de que la persona atropellada se encontraba herida y tendida en la calzada a la espera de asistencia.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron de urgencia efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia y agentes de la Policía Local de Ourense. La víctima fue atendida en el propio punto por los servicios sanitarios, que movilizaron una ambulancia para su valoración. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la gravedad de las lesiones.