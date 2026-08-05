Los mil ríos secos

Los paraguas se abrieron por la lluvia dos ratos de la mañana. Hacía semanas que sólo trabajaban las sombrillas, fenómeno que ya no resulta extraño en el verano coruñés. Gotas contadas que refrescaron las calles y permiten a las brigadas zafar unas cuantas guardias de incendios ingobernables. Por la tarde los bañistas ya se tostaban en Riazor a 20 grados de fuego.

La tortilla de Betanzos se hace a menos temperatura que los grados que registró La Región en Expourense"

“Esta tierra sufre si está más de diez días sin recibir agua”, comentó un labrador con los ojos llenos de maíz seco a finales del estío pasado. Agosto sólo ha comenzado a gatear y como parece que no ha salido llorón, salvo alivios puntuales entre olas de calor, calderas como Ourense podrían llegar a las temperaturas históricas que marcó julio.

El termómetro láser que utilizó Sergio Gil Pazos en un reportaje en La Región el 29 de julio detectó un pico de 59 grados centígrados en la explanada de Expourense y de 58,5 grados en la de la Policía Nacional. La tortilla de Betanzos se hace a menos temperatura. Pero en las obras de humanización de calles que los concellos están apurando a diez meses de las elecciones reverbera el granito. Alcaldes, arquitectos y urbanistas parecen reñidos con la tierra sin distinción política. Los árboles caen en el plano como maceteros en vez de refugio y la sombra necesita raíces.

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil entró en prealerta por sequía. El caudal de los ríos están un 45% por debajo de los registros habituales. El país de los 1.000 ríos, ahora secos, tiene que ahorrar agua tras un invierno con más de 40 días seguidos de paraguas. Al acabar la jornada de playa, Un turista protestó porque no salía agua de las duchas del Orzán. “Si ha llovido”, dijo.