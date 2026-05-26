Un herido al chocar contra una casa tras colisionar con otro coche en Rúa a Granxa, Ourense

Una persona resultó herida en el mediodía de este martes, 26 de mayo, tras una colisión entre dos coche que derivó en uno de ellos chocando frontalmente contra una casa de Rúa a Granxa, en Ourense. El suceso ocurrió alrededor de las 13:01 horas en el kilómetro 0.5 de la OU-101.

La persona no quedó atrapada, pero si necesitó asistencia sanitaria. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, bomberos y personal de mantenimiento.