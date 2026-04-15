ACCIDENTE DE TRÁFICO EN OURENSE
Un herido al chocar dos coches frente al pabellón de Os Remedios
ACCIDENTE DE TRÁFICO EN OURENSE
Un accidente de tráfico tuvo lugar este miércoles en el centro de Ourense. Alrededor de las 18:15 horas, un particular alertaba de un choque entre dos vehículos en la avenida Pardo de Cela, frente al pabellón de Os Remedios.
De hecho, se trataba de uno de los propios implicados en el accidente, que pedía asistencia médica para él mismo. Es por ello que el 112 movilizó a Urxencias Sanitarias 061 hasta el lugar de los hechos.
También se personaron efectivos de la Policía Local de Ourense. No ha trascendido el motivo del choque, aunque se trata de un punto que puede llegar a ser problemático debido a la incorporación desde el carril derecho de la calle dos Remedios a la propia avenida.
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