Un altercado deja un herido en Ourense: "Se empezaron a ir de tortas"

Un incidente registrado este mediodía en la ciudad de Ourense, en las inmediaciones de la calle Emilio Pardo Bazán, ha provocado un revuelo en la zona de más de una hora. Tras un encuentro entre un coche y una moto, los implicados "se empezaron a ir de tortas", según confirma la propietaria de un comercio situado en la avenida. Las autoridades fueron alertadas por un particular que relataba la posibilidad de un atropello al observar a un motorista tendido en el suelo y solicitando la movilización de los servicios de emergencia.

Según la información inicial, la llamada se produjo alrededor de las 11,50 horas y el ciudadano relató también un posible altercado en la vía pública. En el momento del aviso, no estaba claro si se trataba de un accidente de tráfico o de una discusión entre los implicados.

Fuentes consultadas, presentes en el lugar de los hechos, afirman un accidente entre el turismo y la moto que acabaría en un altercado entre los conductores. "Hubo un accidente y empezaron los dos a golpes. Después vino la ambulancia que el chico estaba tendido en el suelo", asegura la comercial. También sus clientes se alertaron con el incidente "Se están pegando esos chicos, madre mía, ¿qué pasó ahí?", relata. Sin embargo, otros testigos presenciales describen un escenario confuso, en el que algunos aseguran que, tras el posible impacto inicial, pudo haber momentos de tensión entre los implicados.

Algunos testimonios recogidos en el entorno de un comercio cercano apuntan a que, tras la llegada de los servicios de emergencia, el herido habría sido atendido en el lugar, aunque no han trascendido detalles sobre su estado.

Hasta la zona se desplazaron efectivos sanitarios y la Policía Local, que se hizo cargo de la intervención y de la regulación de la situación en el punto del incidente. Tras las últimas informaciones, la Policía Nacional también se presenció en el punto y el motorista fue trasladado debido a unas molestias en las costillas.