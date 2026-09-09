Un herido en una colisión entre una moto y un coche a la altura del Pabellón de Os Remedios

Una persona resultó herida tras la colisión de una moto con un turismo a la altura del Pabellón de Os Remedios, en la ciudad de Ourense. A las 9:26 horas de la mañana de este miércoles, 9 de septiembre, se informaba de este accidente en el que la víctima resultó herida en cara y muñecas, aunque se encuentra consciente.

Hasta el punto se desplazaron 061 y Policía Local de Ourense.