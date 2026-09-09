Un herido en una colisión entre una moto y un coche a la altura del Pabellón de Os Remedios
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un accidente entre una moto y un turismo frente al Pabellón de Os Remedios deja a una persona herida en cara y muñecas
Una persona resultó herida tras la colisión de una moto con un turismo a la altura del Pabellón de Os Remedios, en la ciudad de Ourense. A las 9:26 horas de la mañana de este miércoles, 9 de septiembre, se informaba de este accidente en el que la víctima resultó herida en cara y muñecas, aunque se encuentra consciente.
Hasta el punto se desplazaron 061 y Policía Local de Ourense.
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