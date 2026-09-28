Vuelca una furgoneta en la entrada de Ourense y el conductor resulta ileso

La furgoneta quedó volcada en medio de la calzada tras sufrir el accidente en una curva de la OU-11.

Una furgoneta volcó este lunes en la OU-11, en el kilómetro 1, en sentido hacia la N-120, sin que el conductor resultase herido.

El aviso del accidente de tráfico fue dado por un particular alrededor de las 13:17 horas. La furgoneta volcó en una curva cerrada al incorporarse a otra vía posterior y quedó tendida en medio de la calzada.

A las 15:31 horas se recibió un nuevo aviso alertando de la presencia del vehículo volcado en la carretera. La Guardia Civil tuvo que regular el tráfico mientras se atendía la incidencia y se retiraba la furgoneta.