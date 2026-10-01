Herido un trabajador que cayó de la plataforma de un camión en Ourense

Un operario fue evacuado en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) tras sufrir una caída desde la plataforma de un camión en la calle Río Bubal. El trabajador permanecía inconsciente en el momento en el que se movilizaron los servicios de emergencia.

El accidente laboral se produjo sobre las 11,40 horas. Fueron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quienes alertaron al 112 Galicia después de atender el suceso y solicitar la movilización de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Tras recibir asistencia en el punto del accidente, el trabajador fue trasladado en ambulancia al CHUO para ser atendido de sus lesiones. Por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado.