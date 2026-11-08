Excarcelada una persona tras volcar un coche en Castro Caldelas

Una persona ha tenido que ser excarcelada esta madrugada tras sufrir un accidente de tráfico y quedar volcada en el interior de su vehículo en el municipio ourensano de Castro Caldelas.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el siniestro se registró alrededor de las 00:15 horas a la altura del kilómetro 45 de la carretera OU-536. Fue el propio implicado quien alertó a la central de emergencias para comunicar que había sufrido un percance, quedando el coche volcado en medio de la calzada y encontrándose atrapado en el habitáculo sin poder salir por sus propios medios.

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Desde el centro integrado de atención a las emergencias se movilizó de inmediato al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Castro Caldelas, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

A su llegada al punto kilométrico, los efectivos del GES tuvieron que emplear material de excarcelación para cortar la chapa y liberar al ocupante. Tras recibir una primera asistencia de estabilización en el lugar, el herido fue trasladado en ambulancia por el personal sanitario para su atención médica.