Varios heridos por una colisión frontal en la N-120 en su paso por Ourense

El comienzo de una nueva semana laboral se ha visto afectado por un accidente de tráfico a las 8,28 horas de este lunes en una de las principales vías para el desplazamiento diario al trabajo. Una colisión frontal entre dos vehículos ha dejado al menos dos personas heridas en la carretera N-120. El siniestro se produjo entre los kilómetros 5, 6 y 7, en una hora habitual de mayor circulación.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Ourense, que tuvieron que excarcelar a dos ocupantes, uno de cada vehículo implicado. Posteriormente, ambas personas fueron trasladadas para recibir atención sanitaria. En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y personal sanitario del 061.

A causa del accidente, los vehículos implicados provocaron una interrupción parcial de la circulación en uno de los carriles de la N-120 mientras se desarrollaban las labores de rescate y retirada.