ACCIDENTE DE TRÁFICO
Varios heridos por una colisión frontal en la N-120 en su paso por Ourense
ACCIDENTE DE TRÁFICO
El comienzo de una nueva semana laboral se ha visto afectado por un accidente de tráfico a las 8,28 horas de este lunes en una de las principales vías para el desplazamiento diario al trabajo. Una colisión frontal entre dos vehículos ha dejado al menos dos personas heridas en la carretera N-120. El siniestro se produjo entre los kilómetros 5, 6 y 7, en una hora habitual de mayor circulación.
Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Ourense, que tuvieron que excarcelar a dos ocupantes, uno de cada vehículo implicado. Posteriormente, ambas personas fueron trasladadas para recibir atención sanitaria. En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y personal sanitario del 061.
A causa del accidente, los vehículos implicados provocaron una interrupción parcial de la circulación en uno de los carriles de la N-120 mientras se desarrollaban las labores de rescate y retirada.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Varios heridos por una colisión frontal en la N-120 en su paso por Ourense
NEGOCIOS LOCALES
El último baile de los zapateros remendones ourensanos
DESTACA LA CALIDEZ HUMANA
La celadora anónima para Luis que le ayudó a afrontar una operación en el CHUO
CENTROS EDUCATIVOS
Los colegios suman al menos 600 vacantes para el próximo curso escolar
Lo último
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO
Kallas plantea una misión de la UE para mantener abierto el estrecho de Ormuz
AYUDAS EN LA CANTABRIA EXTERIOR
Ya se pueden solicitar las ayudas para la remodelación y equipamiento de las Casas de Cantabria en el exterior
Operación financiera
El italiano UniCredit lanza una OPA por el segundo banco comercial de Alemania