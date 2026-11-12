El hermano de Mick Jagger dará un concierto en Ourense
CHRIS JAGGER
Chris Jagger, hermano del cantante de los Rolling Stones, actuará en el Teatro Principal de Ourense el 21 de noviembre, con entradas desde 13 euros.
Ourense recibirá este mes a Chris Jagger, hermano menor de Mick Jagger, que subirá al escenario del Teatro Principal acompañado de su banda. El concierto está programado para el sábado 21 de noviembre, a las 20:00 horas, con una duración prevista de 90 minutos sin descanso.
Quién es Chris Jagger
Nacido en Dartford, Inglaterra, en 1947, el músico cuenta con más de cincuenta años de trayectoria. Debutó en solitario en los años setenta y ha desarrollado una carrera vinculada al blues, el rock y el folk.
Su repertorio también ha explorado el country y el swing de Nueva Orleans. La voz y la guitarra acústica son parte de una propuesta que llevará al Principal acompañado de su banda.
Cuánto cuestan las entradas
Las localidades tienen un precio de entre 13 y 23 euros, según la ubicación. La tarifa publicada por el teatro es de 23 euros para patio y platea, 20 para el primer piso, 18 para el segundo, 15 para el paraíso y 13 para las localidades identificadas como VR.
La compra está habilitada a través de la web del Teatro Principal.
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