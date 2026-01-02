“Los héroes de mi historia”, la obra ourensana que reta a sus lectores

El escritor ourensano Adolfo Varela (1959) publicó a fines del año pasado su primera novela “Los héroes de mi historia” (Atlantis, 2025). Pocas veces se da el caso de que una ópera prima aparezca en el panorama literario con una solidez inusual para el caso de quien publica su primera obra narrativa.

La respuesta a este elemento de impresión radica en el universo de lecturas que cimentan secretamente este ejercicio narrativo: Isaac Asimov, Úrsula K. Le Guin, Philip K. Dick, y entre la novela española de fantasía y ciencia ficción, referentes del peso de José María Merino, Ana María Matute y Cristina Fernández Cubas.

La obra se presentó en noviembre pasado en el Salón de Actos Nobles del Liceo, con una asistencia notable de más de un centenar de personas, y una venta directa de 48 ejemplares, lo que constituye un hito para un escritor que publica su primera novela, en un contexto donde es cada vez más difícil vender libros frente al acaparamiento de lectores que ejercen grandes editoriales y plataformas.

Esto fue posible, en parte, gracias a una excelente estrategia de ventas donde el escritor realizó un uso óptimo de redes sociales como Facebook e Instagram, demostrando a quienes se atreven a publicar un libro, que el escritor es el máximo agente de su obra, y que el trabajo promocional no puede delegarse únicamente en la gestión de la editorial.

“Los héroes de mi historia” es lo que pudiéramos calificar como una novela transtemporal que se mueve entre la primera década de los años 2000, la actualidad y el futuro lejano del siglo XXIV. La trama arranca con el descubrimiento de la muralla medieval de A Coruña, y una pandilla de amigos quinceañeros que entran a la excavación en busca de monedas, terminando teletransportados a una dimensión que corresponderá al lector comprender su sentido y códigos de funcionamiento. El autor usa como pivote narrativo el pretexto de los viajes en el tiempo y la fantasía, para discursar sobre la pluralidad de mundos y la secreta conexión que existe entre estos y el nuestro.

Uno de los elementos que mayormente destacan en la novela no es solamente el delineado exhaustivo de la psicología de los personajes, sino un uso del lenguaje despojado de artificios, pero a la vez cargado de simbolismo, con frases cortas y reveladoras, y un universo de tensión donde las tramas principales y secundarias se resuelven de forma espontánea y asertiva.

Proceso creativo

Sobre su proceso creativo, ha comentado el autor: “Me ha llevado casi veinte años desarrollar esta novela, con avances, estancamientos y un entusiasmo que por suerte se ha mantenido vivo en medio de circunstancias complejas. Debo esta novela al amor por las historias y la gratitud por todo lo vivido. En esta narración hay muchos años de aprendizaje vital relacionados con mis años en el Ejército de Tierra y mis estudios de Psicología. En todo momento me movió el propósito de que el lector viese en mi obra un reto, un juego coparticipativo. Hay un equilibrio, entre utopía y distopía, entre hombres que quieren ser máquinas, y máquinas que quieren ser hombres”.