Historia en 4 tiempos | Un cementerio de coches en la calle Quintián, en El Puente

Un cementerio de coches en la calle Quintián, en El Puente

Peligroso cementerio de coches.

En la calle Quintián, de El Puente, se ha venido formando en estos últimos tiempos un auténtico cementerio de coches, sin duda no autorizado por el Ayuntamiento, y que, desde hace unos años, convierte al barrio cercano en un quebradero de cabeza por el malestar y perjuicios que viene causando a la vecindad.

Un solar particular ha sido utilizado para este cementerio, en el que día a día, así como en un solar próximo de la Renfe, se acumulan coches viejos así como centenares de kilos de chatarra, al aire libre, en zona urbana, ni siquiera con el vallado reglamentario y las medidas de seguridad e higiene que serían exigibles en estas circunstancias si hubiese una autoridad responsable de estos abusos particulares.

El 7 de julio de 1974 hubieron de actuar allí los Bomberos de la ciudad con motivo de un incendio, que resultó peligroso para los inmuebles vecinos. El 11 de diciembre de 1975 un pliego de firmas suscrito por veinte vecinos fue presentado al Ayuntamiento dando queja de la situación, y hace aproximadamente un mes una comisión visitó al alcalde de Orense para plantearle el problema, visita en la que recibieron promesas muy entusiastas pero ni una sola resolución.

Se basan sus reclamaciones en que el mal olor que desprende esta chatarra y los coches viejos se hace insoportable, sobre todo por las grasas industriales; en que resulta peligroso para los niños que inadvertidamente juegan allí, entre tanto hierro retorcido y oxidado; el que el solar se haya convertido en un nido de ratas tan intolerable que los roedores, por docenas, acaban invadiendo las zonas y viviendas cercanas, sin que la desratización haya llegado hasta allí..

(1976)

Primera exposición de la escultora F. Castro de Villanueva

La escultora F. Castro de Villanueva.

No busquen su nombre como escultora famosa, porque todavía no lo es. Sus íntimos le dan el nombre familiar de Tita. Y, sin embargo, es orensana, y ha residido la mayor parte de su vida en nuestra ciudad, en donde su esposo, el doctor Villanueva, ostenta el cargo de capitán médico director del Hospital Militar.

Hablé con ella cuando preparaba el montaje de su exposición en el Liceo Recreo Orensano, la primera que protagoniza como artista.

-¿Cuándo se ha dado a conocer como escultora?

-Mi carta de presentación -dice con sencillez- ha sido el encargo que me hicieron el general gobernador militar, don Pedro Domínguez Manjón, y su esposa del san Martín que figura en la fachada del Gobierno Militar.

-¿Es pues ésta la primera vez que expone en Orense?

-Desde luego, tanto en Orense como fuera de Orense. Desde hace varios años me están animando algunos amigos que conocen mi obra para que exponga. Hace unos meses empecé a trabajar en firme hasta que logré reunir las 37 figuras de barro necesarias para esta exposición.

-¿A qué responde, ideológicamente?

-A mi interés por los motivos de ambiente rural, recogidos del campo gallego.

-¿Dónde se formó artísticamente?

-Desde pequeña siempre me han atraído la escultura, la pintura, el grabado, todo lo que supusiera arte, pero sobre todo la escultura, que es lo que más me llena. Amigos y familiares descubrieron mi obra y me alentaron para que me dedicase a ello de modo más constante. Luego adquirí cierta técnica profesional bajo la dirección del señor Berjano, y el resto ya fue labor de autodidacta.

-¿No obstaculiza su vida de hogar esa labor creadora?

-Gracias a Dios tengo mucha facilidad para eso. Lo único que necesito es tiempo, y no tengo mucho, la verdad. Con tres críos y una casa con clínica, ya me dirá usted de dónde lo saco.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Llega por fin el suministro de agua al Polígono

Caseta de bombeo en la desembocadura del Barbaña.

Hace ya mucho tiempo que este servicio de conducción de aguas al Polígono Industrial de San Ciprián de Viñas debiera estar en funcionamiento, recordando todos cómo se proyectó y cómo se tendieron las tuberías en nuestra ciudad. Pues bien, ahora se anuncia su puesta en marcha, y me informa el ayudante de obras, don José Luis López Iglesias, que trabaja junto al ingeniero director, don Miguel Ángel Carreño, y don Antonio Villamarín en la instalación.

-¿Qué falta por hacer?

-Poner todo a punto para el día en que se espera poder empezar a bombear agua al depósito del Cumial, el día 27 de este mes.

-¿Cantidad que suministrará?

-20.000 metros cúbicos diarios, con la cual quedarán cubiertas las necesidades de todas las instalaciones del Polígono, tanto actuales como futuras.

-¿Qué trayecto sigue?

-Prácticamente el curso aguas arriba del Barbaña hasta la antigua Molinera, en donde se desvía, atravesando la avenida de Zamora hacia la carretera de Rairo, que sigue ya hasta el depósito depurador del Cumial.

-¿Desde cuándo está hecha la instalación?

-El montaje estaba prácticamente terminado según proyecto del señor Carreño en septiembre de 1973, terminándose las obras en julio de 1974.

-¿Dónde se hace la toma de agua del río?

-Unos metros más arriba de la desembocadura del Barbaña, en la margen derecha del Miño, aun cuando la caseta de bombas se halla situada sobre el muro de contención del Barbaña, en el espigón de los campos de deportes del Pabellón.

-¿Importe de las obras?

-En total, unos 120 millones de pesetas.

Crónica de F. Álvarez Alonso (1976)

10 de marzo de 1926 - Entierro multitudinario en Sejalvo

El presbítero don Eduardo Rodríguez Riveiro celebra su primera misa como sacerdote en la capilla de Lousado (Loeda), apadrinado por el párroco, don Higinio Iglesias.

-El presbítero don Herminio Cid Sampedro celebra su primera misa en la capilla de Cerdeira (La Graña), su pueblo natal, acompañado con gran emoción por su madre, doña Constantina Sampedro, viuda de Cid.

-El pueblo de Sejalvo vive con gran dolor el entierro de don Justo Santamarina, con presencia de todos los vecinos de la comarca donde el finado era muy estimado. Presidieron el duelo el farmacéutico y diputado provincial don Modesto F. Román; el concejal don Antonio Saco; los propietarios don Antonio Picouto y don José Pereira; el capellán de la cárcel, don Arturo Rodríguez Cedrón, y el farmacéutico don Luis Fábrega, que llevaba además la representación de la familia.

-La maestra nacional de Oseira denuncia el robo de una caballería con sus arneses de su propiedad.

10 de marzo de 1951 - Eisenhower quiere a España en la OTAN

El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, señor Muñoz Calero, recibe a los nuevos alcaldes y jefes locales de Boborás (don Jesús Janeiro Pérez), Piñor de Cea (don Manuel Álvarez Álvarez), San Amaro (don Tomás Dopazo Fernández), Beariz (don José Nóvoa Seijo) y Cea (don José Barros Táboas).

-Francia informa que sus fuerzas militares persiguen a los rebeldes del Vietnimh en Indochina a través de los pantanos al suroeste de Saigón, y asegura que han matado a 150 hombres y hecho 58 prisioneros en la operación.

-Hussein Ali Baja, exembajador de Irán en Estados Unidos, es nombrado nuevo jefe del Gobierno persa en sustitución del general Ali Razmara, asesinado por un fanático religioso en Teherán.

-El general Eisenhower aboga ante el Senado de Estados Unidos por la inclusión de España en el Pacto del Atlántico Norte (OTAN), así como la de Turquía, Grecia y Yugoslavia.

10 de marzo de 1976 - Militares condenados por rebelión

-Los nueve militares condenados por el delito de conspiración para la rebelión militar, un comandante y ocho capitanes de diversos cuerpos del Ejército que pertenecían a la llamada Unión Militar Democrática, son condenados a penas de prisión que van desde los dos años y seis meses a los ocho años, esta última para el comandante de Ingenieros Luis Otero Fernández, considerado el “cabecilla” de la rebelión.

Fallo del Consejo de Guerra contra los militares.

-El boxeador estadounidense Muhamed Ali (Cassius Clay), campeón del mundo de los pesos pesados, presenta en Londres su autobiografía titulada “The Greatest” (“El más grande”).

10 de marzo de 2001 - Los ucranianos no quieren a su presidente

El COB “toca fondo”, en palabras de su propio técnico, Sergio Valdeomillos, y cae en el Pazo ante el Breogán en el derbi gallego de Liga ACB por 80-99, una derrota que acerca más al descenso y provocó el estallido de la afición ourensana, que despidió a los jugadores con gritos de “¡Fuera, fuera!” y pidiendo la marcha del técnico.

-La escritora Lucía Echevarría gana el Premio Primavera de novela por su obra “De todo lo visible y lo invisible”.

-La banda terrorista ETA vuelve a asesinar y mata al ertzaina Iñaki Totorika con un coche bomba en Hernani, aunque esta vez la Policía Autonómica vasca pudo detener inmediatamente a los cuatro miembros del comando autor del atentado, dos de ellos en una cabina telefónica cuando reinvindicaban el asesinato en nombre de ETA.

Detenidos los asesinos del ertzaina.

-Miles de ucranianos bloquean la sede del Gobierno en Kiev y piden a gritos la dimisión del presidente, Leonid Kuchma, a quien acusan de estar implicado en el asesinato de un periodista opositor.