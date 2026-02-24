Historia en 4 tiempos | Cena homenaje a don Ramón Ramos Sánchez

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Cena homenaje a don Ramón Ramos Sánchez.

En Orense tuvo lugar la cena-homenaje a don Ramón Ramos Sánchez, hasta hace unos días delegado provincial de la Organización Sindical y actualmente destinado al mismo puesto en Asturias. Tomaron asiento en la presidencia el gobernador civil don Joaquín Llobell Muedra y señora, don Ramón Ramos Sánchez y señora, el presidente de la Diputación provincial don David Ferrer Garrido y señora, secretario sindical provincial don Antonio Rey Lage y señora, delegada de Educación y Ciencia doña Flora Veiga y los presidentes de los Consejos provinciales de trabajadores y empresarios.

A los postres el gobernador civil pronunció unas palabras resaltando los valores humanos del homenajeado.

Seguidamente habló don Ramón Ramos Sánchez, que comenzó señalando que se cumplía ahora justamente un año de su llegada a nuestra provincia, y aunque pueda parecer un corto espacio de tiempo, no lo ha sido así para él y para su familia, que desde el primer momento se han identificado con el modo de ser de los orensanos. Dio las gracias a todos los presentes y tuvo un recuerdo para su madre a la que dedicó el homenaje que recibía.

A Orense, terminó diciendo, lo llevaremos con nosotros donde quiera que estemos.

El señor Ramos recibió una bandeja de plata obsequio de los funcionarios sindicales. Las señoras de las primeras autoridades que asistieron a la cena fueron obsequiadas con ramos de flores.

Más de dos millones, las Fiestas de El Puente

Don Eladio Diz Ojea.

Todavía quedan lejos las fiestas del Puente, pero muchos ya piensan en ellas. Hablé con el presidente en funciones de la Comisión organizadora, don Eladio Diz Ojea, que también preside la Sociedad Artística “La Troya”.

-¿Ya se ha empezado a actuar?

-Se han hecho gestiones, las conducentes a que las Casas Comerciales patrocinen con su propaganda el sorteo de un coche R-12 haciéndose cargo cada una de ellas de 15.000 pesetas de rifas, para distribuirlas entre su clientela.

-¿Cuántas orquestas habrá?

-Nada más y nada menos que cinco, todas de primera calidad.

-¿Habrá más gastos este año?

-Por lo pronto, tendremos aumento en el precio de las orquestas, que nos costarán mucho más dinero que el pasado -como unas veinte o treinta mil pesetas más por orquesta-; luego el fuego también subirá, según se nos ha indicado, y así otras cosas, lo cual hará que el presupuesto sea mayor, ya que si en el 75 salió por millón y medio, este año no bajará de los dos millones.

-¿Qué atracciones se traerán en esta ocasión?

-En lo deportivo, la ya tradicional prueba ciclista, baloncesto, judo y alguna competición más. En general, por ahora es todavía muy pronto, pues aunque nos estamos reuniendo todos los días para ir planteando cosas, aún no hemos concretado nada, porque lo más importante para ello es contar con dinero y eso es, precisamente, lo que no tenemos.

-¿Alguna cosa más?

-Sería muy conveniente que nuestro alcalde nos inaugurara el día de Santiago la calle que va desde frente a la Estación hasta la carretera del Ribeiriño, de 25 metros de ancho, y de ser posible, la que une Santa Ana, San Pedro y el Paraíso.

-Esa debe ser la calle del cielo.

Un gaiteiro y una “Lupita” en Ervedelo

El nuevo mural en la rotonda de Ervedelo.

Un enorme “mural” adorna desde ayer la pared medianera de un inmueble de la rotonda de Ervedelo. Se trata de un gran dibujo, obra de los pintores orensanos César Prada y Zapata, que refleja una estampa muy ourensana: un gaiteiro y la “mullerciña” tapando al músico con un enorme paraguas.

Pero este no es más que el comienzo de un proyecto del Concello (concejalías de Cultura e Infraestructuras) que pretende llevar a cabo una recuperación medioambiental fuera del Casco Histórico, orientada a dar vida a los edificios ubicados en las entradas de Ourense, en A Ponte y Mariñamansa. Tal es el caso del edificio de Ervedelo, que cuenta ahora con un gran atractivo visual para todos aquellos que acceden a la ciudad desde la carretera de Madrid. Y aunque en esta ocasión los responsables han sido dos artistas ya consagrados, el proyecto está abierto también a pintores noveles como “un aliciente para los artistas ourensanos que empiezan”, como aseguró el concejal de Cultura Aurelio Gómez Villar, “alma mater” de esta iniciativa.

Lo que hasta hace una semana no era más que una gran pared, es ahora un auténtico cuadro, una transformación que se llevó a cabo en tan sólo cinco días. “Nos salió bien el trazado del dibujo el primer día, por eso fue tan rápido”, reconocieron los artistas (novatos en estas lides), que contaron con la estimable colaboración de Celso Nóvoa, autor de las “Zapatillas” en un inmueble de San Francisco. Su ayuda les vino bien, sobre todo a Zapata, que por cuestiones de vértigo prefirió encargarse de la pintura de las zonas más bajas. Y los vecinos, encantados con el resultado.

24 de febrero de 1926 - El hermano de la Marquesa visita Orense

Por don Francisco Alcón Orrico, registrador de la propiedad de Ginzo de Limia, en representación de su señora madre, y para su hermano, el joven y culto notario de Benisalen, en el Colegio de Palma de Mallorca, don Miguel Alcón Orrico, ha sido pedida la mano de la bella y distinguida señorita Carmen Banet Díaz-Varela, hija del notario de Monforte de Lemos, don Manuel Banet Fontenla.

-Durante unas horas estuvo en Orense, con su hermana la marquesa de Atalaya Bermeja, don Jorge Santamarina, ilustre personalidad de la República Argentina, en donde su nombre va asociado al de las más importantes empresas financieras. Muy joven aún a sus 34 años, es el secretario general del Banco del Río de la Plata, cuyas sucursales en Europa anda inspeccionando.

-Una Real Orden dispone que en todas las comunicaciones oficiales se exprese la acción de posarse un avión en el mar con la palabra “amarar”, una disposición oficial que llega tras el éxito de la expedición del hidroavión español Plus Ultra en su travesía desde Palos de la Frontera hasta Buenos Aires.

24 de febrero de 1951 - Las estrellas del ciclismo italiano a la greña

Felizmente ha dado a luz un hermoso niño, segundo de sus hijos, doña María de las Ermitas Lozano Rivas, esposa de don Enrique Cid Araujo.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Benito González Estévez, Celia Tejero Tejero, Pilar Valeiras Rodríguez, Concepción Vázquez Álvarez, Camilo Francisco Taboada, Constantina Fernández Vázquez, Enrique Fernández Rodríguez, Arturo Fernández Mosquera, Remigio Estévez Rodríguez, Antonio Diz Fernández, José Pérez Lamas, José Rodríguez Vázquez, Manuel Rojo Pérez, Antonio González Sousa, Manuel López Otero, Higinio Garrido López y esposa Faustina García Cid e hijos menores, Manuel Gabián Fernández, María Cid Vivián, Manuel Borrajo Seguín y Rosa Bello González e hija menor.

-El ciclista italiano Gino Bartali anuncia que este año no disputará el Tour de Francia debido a “desavenencias” con sus compañeros en el equipo italiano Fausto Coppi y Magni, por lo que Italia no contará con sus tres principales figuras juntas en la carrera francesa.

24 de febrero de 1976 - David Ferrer Garrido, procurador en Cortes

Nacieron en Orense: Juan Delgado Pérez, Rafael Antón Martínez, Sonia Nóvoa Sánchez y Marcos Sousa Nogueira.

-El anuncio del próximo cierre del puesto fronterizo con Portugal de Ponte Barxas por parte de las autoridades españolas provoca gran descontento entre los vecinos de ambas partes de la frontera, después de más de treinta años de historia e influencia en las provincias de Pontevedra y Orense, donde su radio de acción llega a extenderse hasta la comarca de Bande o las localidades de Celanova y Ribadavia.

-Un concejal del Ayuntamiento de La Coruña se expresa en gallego por primera vez en la historia de los Plenos de la Corporación Municipal: el concejal Félix Lareo, que solicitó en dicha lengua que se intensificase el alumbrado en varias zonas de la ciudad.

-Islandia rompe relaciones diplomáticas con Gran Bretaña debido al conflicto pesquero entre ambos países conocido ya como la “Guerra del bacalao”.

24 de febrero de 2001 - Un año de funcionamiento del Edificio Simeón

Los pintores ourensanos César Prada y Zapata inauguran la decoración de edificios en Ourense con un mural en la medianera de un edificio en Ervedelo.

-El director y productor estadounidense Stanley Kramer, responsable de películas que obtuvieron hasta 80 nominaciones a los Oscar y ganaron 16 con clásicos como “El juicio de Nurenberg”, “Adivina quién viene a cenar esta noche” o “Escrito sobre el viento”, muere en California a los 87 años.

-Marta Ferrusola, esposa del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, recibe duras críticas desde todos los ámbitos al afirmar que “la cultura y la religión de los inmigrantes hacen peligrar el modelo de vida de los catalanes”, señalando que su marido está “harto” de dar ayudas “a los que no saben lo que es Cataluña, como los marroquíes y gente así...”.

-La policía francesa detiene en Anglet al considerado jefe del aparato militar de ETA Francisco Javier García Gaztelu alias “Txapote”, pocas horas después de la muerte de dos electricistas en San Sebastián, uno de ellos gallego, al ser alcanzados por la explosión de un coche bomba que iba destinado a un edil del PSE-EE, herido también en el atentado.