¿Qué pasa en 2026 con los informes ITES? (Inspección técnica de edificios)

Desde el año 2011, a principio de enero el Concello de la ciudad de Ourense, sacaba un listado de los edificios que tenían que pasar obligatoriamente la ITE a lo largo del año (edificios que habían cumplido los 40 años de vida), la ITE para el que sea lego en la materia es como la ITV de los vehículos, contempla seguridad y habitabilidad, dicho informe tiene una validez de 10 años.

Con esto se conseguía, primero mantener en buen estado el parque de edificios de la ciudad, manteniendo o asegurando fachadas, impermeabilizando terrazas, arreglando cubiertas, asegurando y renovando carpinterías… etc, y en segundo lugar dar trabajo al sector de la construcción en Ourense.

Además, cada vez hay más consumidores que al comprar una vivienda se interesan por el informe ITE favorable del edificio, primero para conocer que el edificio se encuentra en buenas condiciones de seguridad y habitabilidad y en segundo lugar para librarse de sorpresas de derramas a corto plazo.

También las compañías aseguradoras, ante un siniestro, se interesan por el informe ITE, para saber si el edificio cumple con la legalidad y poder amparar o rechazar el siniestro.

En el año 2013 salió el IEE (informe de evaluación de edificio), que consta de tres documentos: ITE, eficiencia energética y accesibilidad, este informe iba a reemplazar progresivamente al informe ITE, bueno realmente iba a complementar la ITE con la certificación energética y la accesibilidad, pero solo lo están solicitando las comunidades que pretenden solicitar alguna subvención y el Concello de Ourense nunca sacó un listado de los edificios obligados a pasar el IEE.

Casi estamos en marzo de 2026 y el Concello de Ourense no sacó el listado de edificios obligados a pasar la ITE o el IEE y lo más preocupante es que ni los Colegios Profesionales que agrupan a los técnicos competentes para elaborar dichos informes ni la Asociación de Constructores que agrupa a las empresas encargadas de ejecutar las obras contenidas en dichos informes, para que el parque de viviendas de la ciudad permanezca en buen estado, no dicen nada sobre el tema.

El fin de esta carta es concienciar a las comunidades de propietarios de viviendas, porque ante un siniestro en el edificio, ni el Concello, ni el gestor que les lleva la comunidad van a responder por él, únicamente los propietarios del edificio en el porcentaje que les corresponda.

María Emma Merino González (Ourense)