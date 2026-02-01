Historia en 4 tiempos | Más de diez mil personas han seguido los cursos del PPO

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Más de diez mil personas han seguido los cursos del PPO

Don Guillermo Mateo López, director provincial del SEAF-PPO.

Cada día que pasa son más numerosos y más interesantes los cursos de aprendizaje que el PPO pone en marcha, una gran ayuda para la preparación de personas de las más diversas edades preparándolas en el orden profesional. Actualmente el PPO se halla integrado en el Servicio de Empleo y Acción Formativa (SEAF), con cuyo director provincial, don Guillermo Mateo López, hablamos.

-¿Qué importancia puede tener la integración del PPO en el SEAF?

-Ello quiere decir, sencillamente, que las acciones formativas serán más selectivas, en cuanto que procurarán una mayor adecuación entre la oferta y la demanda del trabajador.

Puede decirse que pasan de diez mil las personas que se han beneficiado de estos cursos celebrados en Orense y provincia, y aún cuando no todas las personas han obtenido el mismo éxito a la hora de colocarse, una gran parte sí lo han obtenido.

-¿De qué especialidades se dan cursos en nuestra provincia?

-Las modalidades son muy variadas, si bien se puede hacer una selección de las mismas según sectores. Así, en el Sector Agrario, destacan los cursos de maquinaria agrícola, fruticultura, pastizales, cultivo de huerta y etnología. En el de la Construcción, los de fontaneros, albañiles, encofradores-ferrallistas, ebanistas, colocadores de pizarra y carpintería de obra. En el Industrial, los de soldadura, calderería, chapistas, mecánica del automóvil, ajuste y matricería, máquinas-herramientas, instaladores electricisitas, radio-televisión, delineantes y prácticos de topografía, y, finalmente, en el sector Servicios, los de administrativos, confección industrial, hostelería, ventas y economía doméstica.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

La nieve deja a más de 150 camiones atrapados en A Gudiña

La nieve cubre las carreteras de la provincia.

La nieve está de actualidad en nuestra provincia. En A Gudiña, una de nuestras villas más altas, ha nevado como ni los más viejos del lugar lo recuerdan, o al menos ha nevado como no se recuerda hace más de quince años. La capa de nieve alcanzaba en las aceras, donde solamente está castigada por los viandantes, un espesor de de 70 centímetros.

Grandes colas de camiones llevan estacionados más de tres días en A Gudiña. Se pueden calcular en unos 150 a grosso modo los que permanecen allí, o por no atreverse a pasar los puertos de La Canda y Padornelo, o porque los conductores de climas cálidos no se aventuran por falta de práctica, o por la misma peligrosidad de las mercancías, líquidos o gases, que transportan. Así es normal que todas las fondas y restaurantes de la villa estén a pleno y que muchos camioneros o sus ayudantes tengan que dormir en las camas de las cabinas de sus camiones, e incluso muchos en la estación de ferrocarril.

Fondas y restaurantes no dan abasto a tanto comensal, a pesar de que hay muchos.

Las impresiones recogidas de camioneros y ayudantes se pueden generalizar en la carencia de información.

A los camiones medianos y grandes, y a los gigantescos “trailers”, este atasco de varios días les está causando un gran perjuicio, además de las molestias propias y del aburrimiento causado por su inactividad forzada, y sobre todo el no saber a qué atenerse esperando que algún atrevido con su automóvil particular les informe como está la carretera.

Rois cumplió el sueño de fichar a José Ramón

Manuel Rois y José Ramón tras cerrar el acuerdo.

El presidente del Orense Manuel Rois no podía ocultar su satisfacción. Había conseguido fichar a uno de los jugadores que más había anhelado en los últimos años. José Ramón González, exjugador del Deportivo donde militó durante ocho temporadas y hermano del internacional Fran, es ya jugador del Orense por lo que resta de temporada.

El fichaje ha estado rodeado de emoción hasta el último momento. Faltaban diez minutos para las ocho, hora límite para enviar el papeleo a la Federación, cuando José Ramón y José Ricardo salieron disparados para hacerse unas fotos.

Minutos después era presentado oficialmente. Dijo Rois: “Ha merecido la pena esperar, la trayectoria de José Ramón es harto conocida y es un fichaje en el que tenía puesto mucho interés”.

El jugador mostraba un aspecto que dejaba claro que no había descuidado su preparación física, después de seis meses sin jugar. También se le notaba satisfecho de haber dado el paso, aunque vaya a un Segunda B. Fue tajante: “Todos pensarán que vengo de vuelta en el fútbol, pero pienso demostrar aquí lo contrario. Incluso se dirá, ¿a dónde va este ahora? El presidente me ha dado la oportunidad de volver al fútbol y es un reto importante para mí e intentaré ayudar a que el equipo consiga el ascenso a Segunda División. Reconoció que ha esperado hasta última hora “porque he evaluado todo. Me he decidido por el Ourense porque es gallego y porque tiene posibilidades de ascenso. Ya lo tenía todo acordado con el presidente y sólo he esperado por si había un ofertón de última hora”.

Crónica de Ricardo Seguín (2001)

01 de febrero de 1926 - El bar universal, la nueva sensación

El que fue juez de Orense y teniente fiscal de la Audiencia, don Ladislao Roig Mariño, es ascendido a presidente de la Audiencia provincial de Salamanca, un nombramiento que ha causado gran satisfacción en nuestra ciudad donde el señor Roig cuenta con familia y amistades.

-La apertura en Orense del bar Universal en uno de los puntos más céntricos de la capital, la calle de Luis Espada, ha causado gran satisfacción entre los orensanos, que no paran de elogiar el espíritu emprendedor de don Bienvenido P. Esperanza. La nueva instalación cuenta con todo tipo de lujos y pequeños detalles, con la parte destinada a “Bar” separada del salón restaurant por una artística mampara-estantería con los entrepaños recubiertos por magníficas lunas, dando así un aspecto muy nuevo al conjunto, amueblado con gran elegancia por los hermanos Rodríguez, verdaderos maestros en el arte de la decoración.

-Se concede una licencia de treinta días a la maestra de Laroco, doña María Dolores Carballo.

01 de febrero de 1951 - Indulto para 21 criminales de guerra nazis

Nacieron en Orense: Antonio González Lama, Segundo Díaz Arantes, José Fernández Fernández, José López López, Manuel Varela Pérez, José Trigás Iglesias y Rosa Manzano Saavedra.

-En Orense contrajeron matrimonio los jóvenes Pepita Alonso Campos y Ángel Suárez Martínez, apadrinados por el exjugador de la Orensana Alfonso y la señorita Amparito Campos, prima de la desposada.

-Una niña de 7 años resulta herida de gravedad al ser atropellada por un coche en la carretera de Vigo a la altura de Albarellos.

-Las Naciones Unidas condenan a la China comunista como “agresora” en Corea secundando la resolución de Estados Unidos, con los únicos votos en contra de Rusia, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, Birmania y la India.

-Estados Unidos concede el indulto a 21 alemanes que estaban condenados a muerte por crímenes de guerra, entre ellos el magnate del acero Alfred Krupp y varios militares y civiles.

01 de febrero de 1976 - La revista Play-Lady, retirada de los kioskos

Se casaron en Orense: Lázaro García Prieto y Celia García Rodríguez, José Álvarez García y Carmen Rodríguez Añel, Antonio Pérez Vázquez y Angela Souto Borrajo, Benito Mourille Álvarez y Catalina Rodríguez Pérez, Adrián Muñoz Biones y María Rodríguez Sanmiguel, Manuel Borrajo Iglesias y Manuela Pérez Gómez, Mario Fernández López y Dolores Fernández Fernández, Serafín Estévez González y Hortensia Abadín Blanco, Olegario Mosquera Fernández y Luisa Morán González, José Pérez Seara y Marina Cortizo Villanueva.

-(1) La nieve cubre casi toda la provincia de Orense y deja a más de 150 camiones atrapados en A Gudiña durante varios días.

-(2) El Servicio de Empleo y Acción Formativa (SEAF) imparte cursos del PPO que han sido seguidos por más de diez mil personas en la provincia de Orense.

-La revista Play-Lady es secuestrada por orden del Ministerio de Información y Turismo y retirada de los kioskos “por atentar contra la decencia”.

01 de febrero de 2001 - Rezando para que cesen las lluvias

La persistencia de las lluvias que azotan la provincia de Ourense lleva a los vecinos de algunos pueblos a recurrir a la oración y los ruegos para pedir que cesen, como los casos de Lucenza y Rebordondo en Cualedro donde sus respectivos párrocos han celebrado misas “exclusivas” para este fin.

-(3) El exjugador del Deportivo de La Coruña José Ramón, hermano del internacional Fran, ficha por el Ourense por lo que resta de temporada, con opción a continuar.

-El pedagogo José Paz ofrece una conferencia en el Orfeón en torno a la figura de Xosé Ramón Fernández Oxea “Ben-Cho-Sei”.

-La Concellería de Limpeza en Ourense que coordina Antonio Diéguez da un “tirón de orejas” a los vecinos de la calle Manuel Pereira en la ciudad por almacenar deshechos en los contenedores de calle los fines de semana causando problemas de limpieza y malos olores, a falta de una regulación estricta sobre la normativa horaria a este respecto.