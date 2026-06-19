Historia en 4 tiempos | Elena Mosquera González, “Guapa de la radio y TV 1976”

Elena Mosquera González recibe su banda como “Guapa de la Radio y TV”.

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Elena Mosquera González, “Guapa de la radio y TV 1976”

Elena Mosquera González, “Guapa de la radio y TV 1976”

Elena Mosquera González recibe su banda como “Guapa de la Radio y TV”.

Elena Mosquera González fue elegida “Guapa de la Radio y TV 1976” en el transcurso de una verbena organizada por la Agrupación sindical de Radio y Televisión, con el patrocinio de la Comisión de Fiestas, que tuvo lugar el pasado sábado en el Jardín del Posío.

Como damas de honor fueron elegidas María Ángeles Romero Miguel y Viruca Soto Ferreira.

La guapa del año pasado, María Ángeles Fidalgo Bande, impuso a su sucesora y sus damas las bandas acreditativas de sus títulos.

Elena Mosquera González tiene 17 años de edad, es natural y vecina de Orense, está preparando oposiciones para administrativos. Mide 1,70, es morena y le gusta el cine cómico. Su elección le ha producido una gran alegría.

A ellas, a sus damas y a sus antecesoras les fueron entregados obsequios y ramos de claveles.

(1976)

Los vecinos de La Burga se quejan del abandono en que se les tiene

La calle de la Burga.

Dos señoras estaban a la puerta de un establecimiento en la calle de la Burga. Me conocían y una de ellas me dijo:

-Ni que nos hubiera estado escuchando.

-¿Qué ocurre?

-Pues que ha aparecido usted por aquí en el preciso momento en que estábamos hablando de lo mal que anda esta calle. Cada día que pasa está peor.

-Pues, ¿qué ocurre?

-¿Acaso no ha visto ese basurero que hay al lado de la fuente, que solo con pasar por delante ya produce asco a cualquiera? Lo tenemos así desde hace no sé cuanto tiempo, y parece que a nadie le preocupa que esté bien o mal. ¿Y el solar de allí abajo? Aquello clama al cielo. Cualquiera diría que más que un solar es una selva en pequeño. Y con la de turistas que pasan por aquí… Más de cuatro se han acercado a la entrada y han tenido que retirarse enseguida, tapándose la nariz.

Otra señora que viene de la Plaza se detiene a nuestro lado y me dice, así, a la cara, que los periodistas somos los culpables de que todavía existan ciertas “barbaridades” en Orense.

-Pues nosotros, en cambio, creemos todo lo contrario.

-Entonces, ¿por qué se las callan? ¿Por qué he de ser yo, una pacífica vecina, la que llame al Ayuntamiento para quejarme de las palabrotas y de las barbaridades que dicen los gamberros a las dos o a las tres de la madrugada?

Yo me defendí como pude, la verdad, y al final tuve que despedirme reconociendo que los periodistas no decimos todo lo que debiéramos.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

José María Negrillo: “No digo adiós, sino hasta siempre”

José María Negrillo.

José María Negrillo llegó a Orense en los últimos días de diciembre de 1975, relevando a Américo Arias al frente del equipo rojillo. Desde su llegada el rendimiento fue a más y parecía que se conseguiría el ascenso, pero al final las lesiones dieron al traste con las ilusiones.

-Cuando viniste al Orense ¿cuál era tu objetivo?

-Trabajar, como es mi norma, y conseguir el máximo dentro de las aspiraciones y categoría que Orense merece. En cuanto al trabajo el objetivo se cumplió. En cuanto a lo deportivo, sufrimos una gran decepción ya que teniéndolo “en las manos” se nos fue al garete por diversas causas que no vienen a cuento.

-¿Cuál ha sido el problema más importante?

-La plantilla se nos quedó muy corta en cantidad y también en calidad por las lesiones, operaciones y, en momentos críticos, expulsiones. Además, sin tapujos, por las persecuciones arbitrales de las que fuimos objeto dentro y fuera de casa. A las pruebas me remito: nueve penalties en contra y uno a favor.

-¿Volverías en otra ocasión a entrenar a CD Orense?

-Siempre me gusta dejarme las puertas abiertas y CD Orense, así como Orense, siempre podrá contar conmigo, por un lado, como el profesional, por otro, el del amigo que se ausenta, pero siempre estará presente.

-¿El peor momento de la temporada?

-Hubo varios, pero ninguno como el de la lesión de Casimiro y ver a los jugadores, al finalizar el encuentro contra el Pontevedra, rotos totalmente, llorando al ver que habían sido inútiles los esfuerzos realizados. En mi carrera me he encontrado con plantillas más técnicas que las del Orense, pero nunca con una tan humana como esta. A ellos, en estos momentos, mi comprensión, gratitud y afecto.

Entrevista de Ellacuriaga (1976)

19 de junio de 1926 - Una peregrinación ilustre pasa por Orense

El agente de Policía de Orense don Nicolás Ballester es destinado por permuta a Almería, siendo sustituido en nuestra ciudad por don Lino Tejada.

-Los soldados Avelino Baz y José González, destacados en Marruecos, solicitan madrina de guerra en Orense.

-Una peregrinación galaico-catalana-aragonesa encabezada por el obispo de Solsona y el archiduque Leopoldo Salvador de Austria pasa por la Estación de Orense en dirección a Vigo, integrada por más de 250 personas, entre ellas varias extranjeras. La comitiva fue saludada en la Estación por los tenientes de alcalde, don Constantino Añel, y don Alfredo Romero, en representación del Ayuntamiento, así como por los representantes de la prensa.

-Salió de Orense para Madrid acompañado de su familia don Gustavo Nieto, catedrático del Instituto Nacional.

-Marchó a Allariz el joven escolar don José Puga.

19 de junio de 1951 - Un nuevo médico orensano

Nacieron en Orense: José Pereira Pérez, Josefa Rodríguez Rey, Raquel Quintas Martínez, Luisa Mosquera Ferradás, Alejandro Otero Campos y Josefa Pérez Aviñoá.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Generosa Fernández Sarmiento, Manuel Reza González, Francisco de Blas Ferreiro, Inés Fernández González, Agripina Cerdeira Prada, Laura Bernárdez Pérez e hija menor, Celia Bernárdez Rodríguez e hija menor, Eloy Álvarez Rodríguez, José Álvarez Pato, Laura González Cerdeira, Elvira Nogueira Rodríguez, Casimiro Mourille Durán, Ramón Martínez Alonso, Celia Pérez López y Elías Álvarez Suárez.

-Con brillantes notas ha terminado la carrera de Medicina el joven orensano don Rosendo Feijóo Montenegro, hijo de doña Carmen, viuda de Feijóo Montenegro.

-Con brillantes notas ingresó y aprobó el primer curso en la Escuela de Comercio de Orense la joven Paulinita Corcobado Cebrián.

-En el colegio de las Hermanas Carmelitas aprobó con brillantes calificaciones el examen de ingreso la niña Conchita Álvarez, de Villarino de Conso.

19 de junio de 1976 - Nuevo acuerdo entre Citroen y la Caja de Ahorros

Nuevo contrato "Citroen".

Nacieron en Orense: Marta Feijóo Rodríguez, Lino Vázquez González y Paula Rodríguez Delgado.

-Por don José Villar Cid y esposa doña Corona Pérez Pérez, y para su hijo José, ha sido pedida a los señores de Vieytez y Rodríguez, la mano de su encantadora hija Sinda.

-La Caja de Ahorros Provincial de Orense y Citroen actualizan el contrato firmado por ambas entidades en diciembre de 1973 y se comprometen “de nuevo” a la construcción de una factoría de Citroen-Hispania en el Polígono Industrial de San Ciprián de Viñas que podría estar en marcha en septiembre de 1977 con 660 trabajadores, culminando un “largo proceso”.

-(1) Los vecinos de La Burga se quejan del abandono en que se les tiene.

-(2) La joven orensana de 17 años Elena Mosquera González es elegida “Guapa de la Radio y TV 1976”.

-(3) El ya extécnico del Orense José María Negrillo se despide de la afición orensana desde las páginas de La Región.

19 de junio de 2001 - Barbadás estrena Policía Local

El concello de Barbadás estrena su nueva Policía Local, tres agentes procedentes de Ourense, Sobrado y Barbadás que recorrerán las calles de A Valenzá sobre todo par poner coto al caos de tráfico en la zona. Barbadás se incorpora así al reducido grupo de localidades de la provincia que cuentan con Policía Local, un total de nueve: Ourense, Carballiño, Ribadavia, Allariz, O Barco, Verín, Xinzo, Celanova y A Rúa.

-La Catedral de Ourense restaura dos de sus capillas, las de Nuestra Señora de las Nieves y San Pablo, gracias a un convenio entre la Xunta y la Fundación BBVA.

-Da comienzo la edición número 17 de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, con pregón a cargo del director, actor y dramaturgo Manuel Lourenzo y un total de 16 obras representadas, recuperando como escenario la Iglesia de A Madalena junto al Auditorio do Castelo y la Plaza Mayor.

-El grupo La Oreja de Van Gogh reúne a miles de seguidores en Os Remedios dentro del programa de Fiestas de Corpus, llamando la atención lo que pidió el grupo para antes del concierto: yogures, bollería, chocolatinas, ron Pampero, dos botellas de JB, 36 refrescos, 8 zumos y dos cajas de botellines.