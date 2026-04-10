Historia en 4 tiempos | El grupo escolar de Seixalbo permanece cerrado

Miguel de la Quadra Salcedo rememora sus tiempos de lanzador de jabalina con una escoba en el Foro La Región.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

El grupo escolar de Seixalbo permanece cerrado

El grupo escolar de Seixalbo permanece cerrado

Grupo escolar de Seixalbo cerrado a cal y canto.

Una muestra más del deficiente funcionamiento de los distintos departamentos de la Administración es el grupo escolar de Seixalbo, que lleva cerrado desde que finalizó su construcción hace ya dos años.

El grupo cuenta incluso con el material escolar y didáctico necesario para que empiece a desarrollar su cometido en cualquier momento. Una pequeña parte de este material ha sido ya objeto de hurto por parte de algunos desconocidos.

El principal y único motivo por el cual este grupo está cerrado es el inadecuado acceso, y la falta de agua y luz. Pero todo ello ya se sabía cuando el grupo estaba en construcción y, desde entonces, han pasado años sin que se haya encontrado la solución.

Ayuntamiento de Orense, ministerio de Educación y Ciencia, Gobierno Civil y Diputación, todos ellos con competencias de algún tipo en el asunto, no se responsabilizan del problema, que deja a este grupo escolar como el único de la provincia levantado en los últimos tiempos que no ha entrado en funcionamiento, un caso similar al sufrido por el grupo de Mende, que también estuvo largo tiempo inactivo y sufrió robos hasta que finalmente se acometieron las obras de acceso.

El grupo escolar tiene capacidad para 640 alumnos, y atendería escolares de Paderne, San Ciprián de Viñas, Taboadela, Allariz, Orense y Pereiro de Aguiar que actualmente acuden a escuelas unitarias donde un solo profesor no puede atender debidamente los ocho cursos de EGB, quedando así los alumnos de octavo sin alcanzar los niveles requeridos para la obtención del Certificado de Graduado Escolar.

(1976)

Un jardín para el barrio del Veintiuno

Los habitantes del barrio de Santa Teresita pretenden lograr la construcción de un jardín de recreo con parque infantil en terrenos del Ayuntamiento frente a la iglesia de Santa Teresita, conocidos con el nombre de “Monte Outarelo”. Sobre el tema hablamos con los vecinos Manuel de Abel Fernández, José Vázquez López y Mariano Álvarez Mosquera.

-¿Por qué se les ocurrió hacer esto?

-Porque es necesario que las personas mayores tengan un sitio donde sentarse sin ser en las piedras y que los niños tengan también un espacio para jugar sin el peligro de los coches, y al mismo tiempo dispongan de un parque con aparatos para ellos.

-¿Cómo surgió la idea?

-Unos cuantos vecinos nos reuninos y nos pusimos de acuerdo sobre esta necesidad. Entonces, una vez hallado el lugar adecuado, fuimos a ver al alcalde, que era don Ricardo Martín Esperanza, quien nos ofreció su apoyo. Los planos, ya confeccionados, están en el Ayuntamiento, en espera de poner en marcha las obras.

-¿Sería el único jardín del barrio?

-Por ahora no hay ningún otro, ya que el más próximo es el de la isleta de la Avenida de Santiago.

-¿Cómo creen poder resolverlo?

-A base de cuotas voluntarias por parte de los vecinos, y el Ayuntamiento aportaría lo que hiciera falta.

-¿Cuál ha sido la última palabra de la Corporación actual?

-Don Eladio Diz, concejal vecino en El Puente, ha dicho que sí, y el alcalde, señor Riestra, también nos ha hablado en sentido afirmativo por mediación del concejal señor Garbayo, que es el que tiene a su cargo estas cuestiones.

-¿Cuándo empezarían las obras?

-Es de suponer que en esta misma semana o a lo sumo en la entrante, una vez que el Ayuntamiento apruebe los planos.

-Yo no estaría tan seguro.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

El amigo de Buendía

Miguel de la Quadra Salcedo rememora sus tiempos de lanzador de jabalina con una escoba en el Foro La Región.

De la Quadra traía esa melancolía sabia de los más viejos caminantes; ese estigma que posee la estirpe de los que aman el riesgo, la acción, codician lo lejano allá donde están los relojes extraviados, sólo existe la risa y se prohíbe el dolor.

Con su voz grave, serena, de viejo vizcaíno, nos dio recado de prodigios de ultramar; justo como el indiano regresado cuenta al nieto, al lado del fuego, en el caserío en días de frío euskaldún.

Pionero, de la camada de los inolvidables Rodríguez de la Fuente o Quitín Muñoz, que pusieron el pie donde ningún hombre blanco; convivieron con los indígenas asesinos, engulleron piojos serpientes y, al atardecer, se sentaron al lado del chamán para leer en las vísceras de una alimaña el devenir y, tal vez, esta inestable tarde ourensana en que nos conmovió con sus relatos.

Al fin, De la Quadra Salcedo también llegó a Aracataca, en la zalamera Colombia, y se sentó en la gastada piedra, a la puerta de la casa en que García Márquez creció con Aureliano Buendía y su tía Amaranta, aquella inquietante mujer que tejió su propia mortaja en “Cien años de soledad”.

(Ojalá tú, lector, no tengas que decir como ese otro abuelo legendario, Borges, “yo fui de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto. Si pudiera vivir de nuevo mi vida / en la próxima correría más riesgos / tomaría pocas cosas en serio, viajaría más liviano / comenzaría a andar descalzo en primavera”).

Crónica de J. Noguerol (2001)

10 de abril de 1926 - Nuevos delegados gubernativos en Orense

Aparece el cadáver de un hombre en la carretera de Orense a Ponferrada, en términos de Pereiro, al parecer un pordiosero que no ha podido ser identificado.

-Un niño de seis años resulta herido de gravedad al ser atropellado por un automóvil en Doade.

-Don José Reza Ulloa es nombrado nuevo secretario del Ayuntamiento de Celanova.

-Con toda felicidad ha dado a luz un robusto infante la joven esposa del industrial de Orense don Marcial Feijóo.

-El soldado José Mamajón Morgollón destacado en Melilla solicita madrina de guerra en Orense.

-Han sido nombrados como delegados gubernativos en la provincia de Orense el comandante de Infantería don Manuel Ariza y Díez de Bulnes y el capitán de Artillería don Adolfo Zulueta Echevarría.

-Don Mario Fábrega Coello sustituye a don José Zarauza Piñeiro en el Consejo local de Administración de la sucursal del Banco de España en Orense.

10 de abril de 1951 - Truman y Eisenhower, por la presidencia

Nacieron en Orense: Montserrat Corral Fernández, Antonio Fariñas, Carmen Estévez Vigil, Esther Santás Fuertes y Celsa Peña Álvarez.

-Ha dado a luz un hermoso niño, tercero de sus hijos, doña Isabelita Cid Gallego, esposa del médico de Verín, don Joaquín Saborido.

-El joven orensano Manuel Díaz Fernández triunfa en las oposiciones a Ayudantes de Obras Públicas y logra una plaza, recibiendo muchas felicitaciones sus padres, los industriales don Manuel Díaz y doña Josefa Fernández.

-Con toda felicidad ha dado a luz una preciosa niña, segunda de su matrimonio, doña Elvira Caride Rapela, esposa del industrial de Orense don Manuel Pérez Vázquez.

-Fue pedida la mano de la distinguida y bellísima señorita Teresa Ulloa Goyanes para el culto e inteligente Liquidador de Utilidades de la Administración de Rentas Públicas de Orense don Eduardo Fernández López. Hicieron la petición a la madre de la novia, doña Delia Goyanes, los padres de él, don Eduardo Fernández de Puga y doña Elisa López Martínez.

-El actual presidente Truman por los demócratas y Eisenhower por los republicanos serán los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones del próximo año 1952.

10 de abril de 1976 - Trágico accidente de autocar en A Veiga

10 ABRIL 1976

Mueren siete personas y otras treinta resultan heridas, ocho de ellas de gravedad, al precipitarse por una pendiente un autocar de la empresa “La Emprendedora” de A Rúa que regresaba de la feria de A Veiga hacia A Rúa, en la carretera del Alto del Covelo cerca de Castromao. El vehículo, por causas que se desconocen, orilló de una manera excesiva y se precipitó por una pendiente de unos 75 metros dando varias vueltas de campana, con trágico resultado. Los fallecidos son vecinos de Pradolongo, Jares, A Rúa y Covelo.

-(1) Los vecinos del barrio orensano de Santa Teresita, en O Vinteún, promueven la construcción de un jardín con parque infantil en el llamado “Monte Outarelo”, frente a la iglesia de Santa Teresita.

-(2) El grupo escolar de Seixalbo, ya finalizado, cumple dos años cerrado a cal y canto en espera de los accesos, un “caso” similar al del grupo de Mende sin que ningún organismo se responsabilice de la situación.

-Cinco nuevos bancos abrirán sucursales en Orense: Banco de Crédito Navarro, Banco Occidental, Banco Coca, Banco de Granada y Banco Comercial, con las cuales serán 26 las entidades bancarias que operan en la provincia.

10 de abril de 2001 - El Gobierno gallego se encierra en San Clodio

10 ABRIL 2001

El Gobierno gallego, con el presidente Manuel Fraga a la cabeza, celebra su ya tradicional “retiro espiritual”, este año en el Monasterio de San Clodio en Leiro.

-(3) El conocido periodista y aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo protagoniza el Foro La Región relatando sus experiencias como viajero y su acercamiento a culturas remotas, en una sala de conferencias del Edificio Simeón abarrotada de público.

-El grupo de folk escocés Capercaillie ofrece un concierto en el Paco Pazo Paz con media entrada para escuchar los temas de su nuevo disco “Nàdurra”.

-El Valencia cae ante el Arsenal por 2-1 en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, con un gol de Ayala que da esperanzas para la vuelta.

-Los partidos de ida de semifinales de la Copa de la UEFA acaba de forma opuesta para los equipos españoles: el Barcelona no pasó del empate en casa ante el Liverpool (0-0) acusando los problemas de juego de toda la temporada, mientras que el Alavés se acerca a la que sería su primera final europea al golear por 5-1 al Kaiserlautern con goles de Contra (2), Jordi Cruyff, Iván Alonso y Mocelin.