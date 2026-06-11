Historia en 4 tiempos | El instituto de BUP de Las Lagunas, para agosto de 1977

Estado de las obras del Instituto de Las Lagunas.

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

El instituto de BUP de Las Lagunas, para agosto de 1977

El instituto de BUP de Las Lagunas, para agosto de 1977

Estado de las obras del Instituto de Las Lagunas.

El nuevo Instituto de Las Lagunas se construye en una zona de gran porvenir urbanístico, con un presupuesto de adjudicación de más de 34 millones de pesetas. El edificio constará de planta baja y dos plantas, con un total de 960 puestos escolares. Me informan en la Delegación provincial de Educación y Ciencia.

-¿De qué tipo será el Instituto?

-Será mixto, o, al menos empezará a funcionar como tal.

-¿Autor del proyecto?

-El arquitecto D. Joaquín Fiter Bilbao, de Madrid.

-¿Cuándo se han iniciado las obras?

-El 5 de febrero último, estando prevista su terminación para agosto de 1977.

-¿Para empezar a funcionar en el curso 77-78?

-Eso nosotros no podemos saberlo, ya que es una cuestión puramente administrativa.

-¿Qué extensión ocupará?

-La superficie construida será de 3.886 metros cuadrados, pero la total en planta baja es de 1.427.

-¿Dispondrá de terrenos deportivos?

-En efecto. Habrá dos pistas polideportivas de 36 por 18 metros, para la práctica de baloncesto, voleibol, tenis y otros deportes similares.

-¿Será todo el edificio un solo cuerpo?

-No. se trata de un bloque dividido en tres cuerpos; en los laterales estarán alojadas las aulas y seminarios, y en el central el salón de usos múltiples y la zona de dirección.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

María José Fernández López-Ochoa, reina de las Fiestas de Orense

María José Fernández López-Ochoa.

La señorita María José Fernández López-Ochoa ha sido designada Reina de las Fiestas de Orense 1976.

El acto de la proclamación se celebrará el próximo día 16, miércoles, a la una de la tarde, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial. María José tiene quince años, es estudiante de Bachillerato y segunda de los seis hijos del matrimonio de don José Antonio Fernández Ferreiro, farmacéutico, con doña María del Carmen López-Ochoa.

(1976)

Los tres baluartes del “equipo festivo” en Ourense

Manuel Freire, Sara Outeiriño y Alberto Fernández.

De infarto. Así están los trabajadores encargados de la organización de las fiestas. Manuel Freire, Sara Outeiriño y Alberto Fernández coordinan desde Cultura las 90 actividades que se desarrollarán en Ourense hasta el próximo día 17. “Estamos preparando 90 actividades y hay que coordinar a los trabajadores de la brigada municipal, los voluntarios, los colaboradores… son muchas cosas a la vez”, comenta Manuel. Él y Sara llevan ya más de una década organizando estas fiestas, mientras que Alberto lleva tres años. Aunque al principio hay un reparto de actividades, ahora esto no vale y cada uno tiene que hacer frente a cualquier imprevisto que pueda aparecer.

“Estos días son los peores. Una vez que pasan los primeros, parece que las cosas ya marchan por sí solas. Porque lo contratado ya está hecho, pero siempre aparecen necesidades que no habíamos previsto y hay que solucionar”, dice Sara.

De los hoteles y comidas para algunos de los participantes, como las charangas, se encarga Sara, mientras que en caso de los grupos que vienen a través de agentes artísticos, son estos quienes satisfacen sus necesidades.

En el caso de los pagos, es un trabajador del Negociado de Tesorería quien controla los contratos y facturas. A la hora de pagar, casi siempre se establece la misma fórmula: un talón el día en que actúan.

Sillas, luces, palcos… De todo esto se encarga una brigada municipal compuesta por una veintena de personas. También participan los conductores del Concello, para ir a buscar a la gente o transportar materiales. En el apartado de seguridad, se coordina desde la concejalía a Protección Civil, Bomberos y Policía Local.

(2001)

11 de junio de 1926 - En Dinamarca ya no habrá “señoritas”

Un guardia municipal denuncia haber sido atropellado en la calle del Progreso por un joven de unos 16 años que marchaba en bicicleta, sufriendo heridas de pronóstico reservado, sin recibir ningún tipo de ayuda por parte del infractor que se dio a la fuga abandonando la bicicleta. Pocas horas después fue detenido el autor del atropello, un joven domiciliado en la calle de la Paz.

-Han sido nombradas las siguientes maestras en la provincia de Orense: Ángeles Barbosa Rodríguez (Moreira Celanova), Teresa Pérez Movilla (Freijido de Arriba-Laroco) y Nieves Villar Francisco (Cameija-Boborás).

-El Gobierno de Dinamarca declara abolido el tratamiento de “señorita” y dispone que en lo sucesivo no se establezcan diferencias al denominar a una mujer, llamándola simplemente “señora”.

-Un enfermo mental ataca con un cuchillo en plena noche a sus compañeros en el Asilo Farroaga de la ciudad de San Sebastián, matando a uno y causando heridas a 28, seis de ellos de gravedad, antes de darse a la fuga, aunque fue detenido poco después por la Guardia Civil. El atacante también está herido de gravedad, pues volvió el arma contra sí mismo al ver que no tenía más víctimas.

11 de junio de 1951 - Muere el general Siro Alonso

El estadio del Couto acoge un partido entre los equipos de casados y solteros de la Peña Lago, centro de reunión de las viejas glorias futbolísticas orensanas como Antoñito, Figurín, Manolín, Lillis, Blasín o Jaimito. Dada la rivalidad, el encuentro fue arbitrado por los señores Manzano, padre e hijo, auxiliados por los señores Purrela, de Allariz, y Laureano Lepcero, de Orense.

-El general Siro Alonso, gobernador militar de Madrid, muere en Madrid a los 66 años víctima de un cáncer de pulmón. Natural de Bembibre (León), tuvo una actuación heroica en la guerra de África, donde ascendió a comandante por méritos de guerra. Al iniciarse el Movimiento Nacional, el entonces comandante Alonso se hallaba en Ribadavia en situación de retirado, y proclamó el estado de guerra en la villa orensana siendo nombrado comandante militar de la plaza. Durante la Guerra destacó en las batallas de Vaciamadrid, Brunete o Teruel y en las campañas de Aragón y Cataluña, cuya ocupación total dirigió. Terminada la Guerra fue gobernador militar de Alicante y Pontevedra y general jefe de la Agrupación especial de Costas de las Rías Bajas, ascendiendo en 1943 a general de división, y en 1947 se le nombra gobernador militar de Madrid.

11 de junio de 1976 - Fallece el millonario J. Paul Getty

Un violento incendio en una fábrica de barnices causa la alarma en Ribadavia, con las llamas alcanzando los 30 metros de altura y el humo tapando el sol casi por completo.

-(1) La joven de 15 años María José Fernández López-Ochoa es designada Reina de las Fiestas de Orense 1976.

-(2) El futuro Instituto de BUP de Las Lagunas estará terminado en agosto de 1977, si se cumplen las previsiones.

-El magnate estadounidense Jean Paul Getty, uno de los hombres más ricos del mundo, muere en Guilford (Inglaterra) a los 83 años. Filántropo, “play boy” y millonario gracias al petróleo, sus últimos años en su mansión de Inglaterra estuvieron marcados por los dramas familiares, como la muerte de su hijo mayor por sobredosis, los pleitos con otro hijo por su herencia o el secuestro en Roma en 1974 de su nieto Paul Getty III, liberado “sin una oreja” después de “problemas” con el pago del rescate.

11 de junio de 2001 - Tragedia en una escuela de Japón

Tres funcionarios del Concello de Ourense, Manuel Freire, Sara Outeiriño y Alberto Fernández, coordinan la organización de las Fiestas del Corpus de este año, un trabajo “de infarto” que abarca hasta 90 actividades y obliga a coordinar brigadas de trabajadores municipales, conductores, colaboradores, voluntarios, Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

-Un hombre de 37 años irrumpe en una escuela primaria en Ikeda (Japón) armado con un cuchillo y mata a ocho niños, hiriendo a otros 18 y a tres profesores, con el objetivo de “ser condenado a muerte”. Al parecer, el individuo, que padece de esquizofrenia y actuó bajo los efectos de una sobredosis de tranquilizantes, intentó suicidarse en varias ocasiones, y al no conseguirlo optó por esta brutal acción.

-El expresidente de Argentina Carlos Menem es detenido bajo la acusación de venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, convirtiéndose en el primer expresidente constitucional detenido en una etapa democrática y por un delito común, aunque a sus 70 años se ha beneficiado del arresto domiciliario.