Historia en 4 tiempos | Miguel Riestra París, otra vez en la alcaldía

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Sigurjonsson, ganador del V Torneo Internacional de Ajedrez de Orense

Partida entre el campeón Sigurjonsson y el subcampeón Rogoff.

El islandés Gudmor Sigurjonsson se ha proclamado vencedor del V Torneo Internacional de Ajedrez de Orense, con 7,5 puntos. En segundo y tercer lugar, con la misma puntuación del ganador, se clasificaron Kenneth Rogoff (Estados Unidos) y Guillermo García (Cuba), con hasta doce clasificados, todos ellos maestros internacionales. El ganador se llevó el Trofeo Gobernador civil y un premio de 50.000 pesetas.

La entrega de trofeos tuvo lugar en el Liceo Recreo Orensano. Presidió el gobernador civil, don Joaquín Llobell Muedra, al que acompañaban el gobernador militar accidental, presidente accidental de la Diputación, alcalde, delegados de Educación y Ciencia, Educación Física y Deportes y Juventud, presidente del Liceo, de la Federación Orensana de Ajedrez y director accidental de la Caja de Ahorros.

Finalizado el acto, pronunció unas palabras el presidente de la Federación Orensana de Ajedrez, doctor Relova Esteban, en la que puso de relieve el éxito deportivo obtenido por el torneo, así como la asistencia de público, sobre todo juventud. Seguidamente pronunció unas palabras en nombre de los jugadores el director del torneo Román Torán, quien también hizo hincapié en el éxito del mismo.

Cerró el acto con unas breves palabras el gobernador civil, quien puso de relieve la labor realizada por la Federación Orensana gracias a la cual “el nombre de nuestra ciudad suena por esos mundos adelante”.

(1976)

Cabeza de Manzaneda: la más grande nevada de los últimos años

Imágenes de Cabeza de Manzaneda cubierta de abundante nieve.

De los años que uno lleva subiendo a Cabeza de Manzaneda, pocas veces ha visto una nevada de tal calibre. Yo me remontaría al año 72, pero ni aún en ese año ha caído una igual a la que estos días cubre totalmente la sierra de Queixa. Como dato apuntaremos que el telesquí “Os Corzos”, en la cota superior, aparecía con nieve a la altura del cable tapando totalmente los pilones; este ingenio camina a una altura de más de cuatro metros. Quiere esto decir que en algunas vertientes el espesor de la nieve habrá alcanzado y superado con creces los dos metros de altura.

En la zona inferior nieve abundantísima en todas partes, que por zonas podía repartirse así a razón de 70 centímetros a un metro de espesor, sobrepasando en algunos lugares hasta el 1,80. Las sillas del Telesilla Manzaneda pasaban a muy poca altura; daba la sensación que a ras de suelo, cuando ordinariamente vuelan a varios metros.

Los accesos a la estación estuvieron con cadenas, aunque algunos avezados se atrevieron y lo lograron sin cadenas. Uno no recuerda la carretera de montaña en condiciones tales, ni aún en los “heroicos” tiempos en los que aquellos primeros aficionados tenían que subir a pie desde el mismo Cobas, o un poco más arriba, porque no había quitanieves, y los autocares no podían seguir, entonces había que empujar y dar la vuelta a estos coches en calzada que no daba casi el ancho para el ómnibus atravesado.

Crónica de A. O. Míguez (1976)

Foro La Región: el tren azul

Joaquín Almunia y Pérez Touriño de espaldas.

Joaquín entra seguro, en bilbaíno, campechano, la seña progre de su leve barba; esa migaja jesuítica de Deusto. Lo observo y pienso en este hombre. Ah, casi tres décadas en política, años en la mesa ovalada donde se toman las grandes decisiones.

Primeros años clandestinos; ingenuos gritos de OTAN no. Su día más hermoso, allá en octubre del 82, al lado del presidente. Aquel día en que todos amamos a Felipe Almunia estaba allí, como uno de sus compañeros más queridos, la gran noche de esperanzas y sueños.

Después, la luz náufraga del desen-canto. Humillados, derrotados, contemplan cómo la sonrisa mesetaria y sagaz de Aznar desaloja la zalamera y ya sombría de González.

No aparto los ojos de este hombre cuando habla. Busco sus claves ocultas, sus rodillas heridas de gladiador, el errático verso “aqueles tristes ollos que o tempo ten”; los años en el poder que deshumanizan, el aciago día con Borrell. Pero él está ahí granítico, sólido, ojos brillantes. Apenas un gélido rictus en su boca que desaparece rápido en cuanto entona su estribillo favorito: “Es tiempo de contrataque”.

Me topo con un viejo amigo socialista que estuvo muchas veces a su lado. Le digo cómo puede estar tan fresco, quién es este hombre, que vive en el mismo piso y con la misma mujer, qué piensa en la noche cuando pasa su tren azul de recuerdos. Mi amigo guarda silencio: “Sabes, es un junco cimbreante y firme en sus convicciones”.

Crónica de J. Noguerol (2001)

03 de febrero de 1926 - Brillantísima fiesta en el Gran Hotel Roma

El Gran Hotel Roma de Orense acoge una brillantísima fiesta de sociedad en la que se congregaron “las muchachas más bonitas” de la ciudad, amenizada por la orquesta dirigida por el maestro Cancio. Realzaron la fiesta con su presencia las distinguidas señoras de Encinas, Carballo, Astray Caneda, Ferrer, París (D. Manuel), Pemán, García del Villar, Gobartt, García Boente, Ulloa, Bouzo (D. Constantino), Diéguez Nóvoa, Aznar, García Quiñones, Moreno, Alonso Vargas, Berbén y Rancaño; y las bellísimas señoritas de Rionegro, París (Celsa y Adelaida), Gobartt, García Del Villar, Carballo, Valenzuela, Méndez (Teresa), Pemán (Pilar y Suceso), Alcalá, Ulloa, Torre, Ferrer, Romero Basanta y Salgado. Los organizadores, señores Lopo y Sicre, recibieron todo tipo de felicitaciones.

-Los ladrones roban en el establecimiento de ultramarinos propiedad de don Benigno Álvarez López instalado en el número 23 de la calle de Hernán Cortés, apoderándose de dos tocinos enteros y tres pedazos de otro, un jamón y varias botellas de vino de Jerez.

03 de febrero de 1951 - Un quinielista orensano afortunado

Por doña Marina Mariño Neu, en nombre y representación de su hermana doña Carmen Mariño Neu, viuda de P. Santamarina, y para su hijo don Rafael P. Santamarina Mariño, ayudante de Obras Públicas de la Jefatura de Pontevedra, ha sido pedida a los señores de Feijóo (don Marcial) la mano de su encantadora hija Luisa.

-El funcionario del Instituto Nacional de Previsión en Orense don Marcial Vázquez logra un premio de cerca de 22.000 pesetas al acertar una quiniela de 13, en una jornada en la que no hubo ningún acertante máximo en España. El agraciado es un gran aficionado a las quinielas y asegura que juega cinco cada semana haciendo caso omiso de las observaciones de su esposa, que le insistía que no debiera gastar ese dinero, aunque ahora poco parecen dos pesetas a la semana ante la ganancia obtenida.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Fernández Ollero y esposa Jesusa González García e hija menor, José Fernández Vázquez, José González Otero, Manuel Lamas Rodríguez, Manuel Fernández Pérez y Darío Fernández Mouriño.

03 de febrero de 1976 - Roban 119 cuadros de Picasso

Un niño de 15 años, vecino de A Rúa, muere de forma repentina cuando jugaba un partido de fútbol en el campo de deportes del colegio diocesano Pablo VI, al parecer debido a un síncope cardíaco.

-El joven orensano José Luis Fortes se proclama subcampeón gallego de campo a través en categoría cadete, en los Campeonatos celebrados en La Coruña.

Jose Luis Fortes, subcampeón gallego.

-El Orense vence al Langreo por 1-0 con gol de Somaza.

-Una banda formada por tres ladrones encapuchados y armados roban un total de 119 cuadros de Picasso de los 201 de este artista expuestos en el Palacio de los Papas de Avignon, después de reducir a golpes y amordazar a los vigilantes.

03 de febrero de 2001 - Susto en la nieve para nueve niños ourensanos

Un alud de nieve puso en peligro a nueve alumnos maristas en Andorra.

Nueve niños ourensanos, alumnos de 11 años del colegio Maristas de Ourense, sobreviven ilesos tras ser sorprendidos por un alud cuando esquiaban en la Estación de Arinsal, en Andorra, donde disfrutaban de unas vacaciones. Los pequeños, que formaban parte de una grupo de 46 escolares y seis adultos, vieron como la nieve les cubría hasta las rodillas y llegaron a perder los esquíes al intentar escapar, aunque afortunadamente no hubo daños personales. El gobierno andorrano llegó a desplazar un equipo de rescate formado por 40 personas, entre policías, bomberos y personal de la estación, en previsión de que el alud hubiera sepultado a alguien, circunstancia que finalmente no se produjo. El director de los Maristas, Adolfo Prieto, se encargó de tranquilizar a las familias en Ourense nada más conocer la noticia.

-(3) El ex secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, protagoniza el Foro La Región en el Aula de Cultura de Caixanova, presentado por el secretario general del PSdeG, Emilio Pérez Touriño.