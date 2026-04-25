Historia en 4 tiempos | Los músicos de la Banda, por debajo del salario mínimo profesional

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Está al caer de un día a otro el aumento del precio del pan

Está al caer de un día a otro el aumento del precio del pan

Raúl Falcón Novoa.

Otra vez la subida del pan se ha convertido en tema de actualidad. Hablé sobre el tema con don Raúl Falcón Novoa, presidente del Sindicato provincial de Cereales y vocal del Grupo provincial de Panadería.

-La gente se refiere insistentemente a una nueva subida del pan -le dije- ¿qué puede decirme al respecto?

-Pues que, de momento, todavía no se ha producido.

-Pero va a subir pronto ¿no?

-Mire usted. El primer problema de la panadería es que estamos en una situación verdaderamente trágica, por no decir desesperada, sobre todo cuando el Gobierno autoriza la elevación de precios de las materias primas que intervienen en la elaboración del pan. Además se ha autorizado también la puesta en vigor de un convenio colectivo de ámbito nacional para la Panadería, que supone un incremento de un 30 por ciento en los salarios así como de las vacaciones de 20 a 30 días. Todas estas medidas entraron en vigor el primero de este mes, y los estudios para la puesta al día del precio del pan están siendo demorados por parte de los organismos oficiales.

-Sigo sin enterarme de si sube o no sube el pan.

-Con las medidas que acabo de nombrar, es inevitable e indispensable que se produzca el correspondiente aumento del pan, cuyos precios actuales han quedado ya desfasados.

-¿Cuándo fue el último aumento de precio?

-En enero de 1975.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Los orensanos y las fiestas

Los ourensanos y las fiestas.

Fernando González Álvarez.- Me parece bien el programa del año pasado, pero echo de menos un festival de la canción gallega con premios para todos. Entrada libre a los bailes del Posío. Teatro, fútbol, recitales, competiciones de automovilismo y otros deportes. Las fiestas del Puente estaban dando ejemplo porque los bailes son gratis.

Esperanza González.- Creo conveniente programar obras de teatro, juegos infantiles y diversiones para mayores. Que traigan cantantes extranjeros y que se celebren pruebas de motocross y automovilismo. Competiciones de fútbol y balonvolea.

Noel Fernández Fernández.- Deben ser populares. As atracciós do Xardín parecenme antipopulares. Traer un cantante pra estar alí, non gusta á xente. Deben ser abertas, sin ter que pagar. Que sexan populares e a o aire libre. Máis actos culturais. Programación pra xente maior e sobor de todo pra xuventude.

Tita.-Variedad de programación. Natación, baloncesto, tenis, rallys y toros porque es nuevo y Orense es provincia que no tiene plaza. Conjuntos extranjeros y cantantes españoles, pero no el tostón de Massiel, y para la gente mayor que también tiene que participar en las fiestas, bandas de música. Pero las actuaciones que no sean como siempre en el Posío, si son populares, que sean abiertas y no hagan negocio como siempre.

(1976)

Los músicos de la Banda, por debajo del salario mínimo profesional

Don Julián Pinilla López.

Me habían dicho que la Banda de Música de Orense tenía problemas económicos, por lo que me fui a ver a quien podía sacarme de dudas, es decir, al maestro director de la Banda, don Julián Pinilla López.

-¿Qué le pasa a la Banda, Maestro? -le pregunté.

-Como pasarle, no le pasa nada. Este año el Ayuntamiento ha concedido un aumento de la gratificación que la Banda viene percibiendo, y aunque se ha pedido algo más, el Ayuntamiento ha complacido esta petición dentro de sus posibilidades.

-¿Cuánto le cuesta la Banda al Ayuntamiento, actualmente?

-Tiene una subvención de 2.750.000 pesetas anuales, con el aumento concedido. Un aumento siempre es un aumento, pero en este caso particular no creo que sea suficiente, ya que la vida ha subido mucho en los últimos meses. El aumento supone alrededor de unas 700 pesetas más mensuales para cada músico.

-¿A cuánto se eleva el sueldo de un músico, en este momento?

-Está por debajo del salario mínimo profesional

-Se habla también de problemas de local de ensayos, ¿aué hay de eso?

-El local de ensayos, en la vieja casa de la calle del Obispo Carrascosa, no está en buenas condiciones, desde luego, pero ya se ha pedido presupuesto para su arreglo.

-¿Con cuántos números cuenta hoy la Banda de Orense?

-Con 35. Menos de los que debieran ser.

-¿Es ésta la única Banda de capital gallega que no es municipal?

-Esta y la de Lugo. Las de Vigo, Santiago y La Coruña lo son.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

25 de abril de 1926 - Un hombre tirotea a su esposa en Parada de Piñor

Un hombre de 32 años dispara con una pistola a su esposa, de 20 años, en Parada de Piñor, causándole tres heridas de bala en la espalda y en el pómulo de las que en principio se recupera. El autor del salvaje atentado huyó de inmediato y fue capturado por la Guardia Civil de Caballería en el pueblo de Villarino de Rante, donde se había escondido en casa de un primo suyo, ingresando en la cárcel de Orense.

-Con toda felicidad ha dado a luz un hermoso niño la esposa de don Cesáreo Rodríguez Quevedo, de Puebla de Trives.

-En Madrid han contraído matrimonio el señor William Parhis, hijo del propietario del circo Parhis establecido en Madrid, y la bella señorita Araceli Feijóo, hija de nuestro paisano el propietario del Circo Feijóo, don Secundino Feijóo. Fueron padrinos el padre del novio, don Leonard Parhis, y la madre de la novia, doña Francisca Salas.

-La autoridad gubernativa multa con mil pesetas y decreta la suspensión de tres días al periódico de Valladolid El Norte de Castilla por “deficiencia en la información”.

25 de abril de 1951 - El Atlético de Madrid, campeón de Liga

Nacieron en Orense: Gloria Rodríguez Riol, José Tejero Prada, Ángeles Nolasco Campos, Manuel Vázquez Varela y Jesús Santos Rivera.

-En Orense contrajeron matrimonio la distinguida y bella señorita María Rola Nicole Merino y el joven don Manuel Filgueira, apadrinados por el padre del novio don José Filgueira y la madre de la novia doña Mercedes Merino. La nueva pareja fijará su residencia en Vigo.

-Un niño de 10 años resulta herido de diversa consideración al ser atropellado por una bicicleta en la calle del General Franco en Orense.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: María Fernández Vázquez, Dolores Fernández Vázquez, Manuel Fernández Vázquez, Manuel Domínguez Lorenzo, Eloy Diéguez Ballesteros, Manuel López Lama y Ildefonso Vázquez Gayo.

-El Atlético de Madrid se proclama campeón de Liga por segundo año consecutivo, por delante de Sevilla y Valencia, con el Celta de Vigo y el Deportivo de La Coruña en los puestos 8 y 11, respectivamente, logrando ambos la permanencia en la máxima categoría, descendiendo a Segunda División Alcoyano y Lérida.

25 de abril de 1976 - Muere el cura más anciano de la Diócesis de Orense

Nacieron en Orense: Yolanda Saeta Doforno, Yolanda López López, Alejandro Pérez González, Óscar Fernández Fernández, Francisco Vázquez Rodríguez, Fernando Prego de Oliver de Castro, Marta Vázquez Martínez, Rosa Masid Suárez, Patricia García Bermúdez, Luis Calviño Sanmiguel, Silvia Fernández Blanco, Manuel Prada Docampo.

-(1) Los orensanos opinan sobre la “programación ideal” de las Fiestas de Orense.

-(2) Entrevista a don Raúl Falcón Novoa, presidente del Sindicato provincial de Cereales y vocal del Grupo provincial de Panadería.

-(3) Entrevista a don Julián Pinilla López, maestro director de la Banda de Música de Orense.

-Don Hilario Álvarez Rodríguez, párroco jubilado de Arzádigos (Vilardebós) y el cura más anciano de la Diócesis de Orense, muere a los 99 años en su Arzádigos natal, donde ejerció como párroco hasta 1969 (cuando se jubiló con 92 años) y ha dejado como legado la iglesia parroquial que construyó a sus expensas en 1950.

Noticia 1976

25 de abril de 2001 - Finca Sevilla: del descampado a los atascos

Noticia 2001

La Finca Sevilla, hasta hace unos años sin urbanizar y prácticamente desierta, se convierte en punto de referencia en Ourense al ubicarse allí el pabellón Paco Paz y el recinto de Expourense, como demuestra lo sucedido en los últimos cuatro días: más de treinta mil personas pasaron por la zona al coincidir los conciertos de Estopa y Dulce Pontes, el partido de baloncesto COB-Gijón y la quinta edición del Salón de Peluquería y Belleza de Galicia, una concentración humana que obligó a movilizar a un centenar de agentes encargados de velar por la seguridad.

-El escritor Francisco Umbral recibe el Premio Cervantes de manos del rey don Juan Carlos en la Universidad de Alcalá de Henares, reinvindicando a Cervantes en su discurso como “el hombre que puso España patas arriba y abrió brecha para una nueva literatura”. Un grupo de unas cincuenta feministas protestó ante la Real Academia Española por la entrega del Cervantes a Umbral, al que acusaron de “justificar la violencia contra las mujeres” en sus escritos.

-El arquitecto español Rafael Moneo es galardonado con el premio Mies van der Rohe a la mejor obra construida en la Unión Europea por su obra del Kursaal de San Sebastián.