Las coplas que ya canta el pueblo

VIVA LA FERIA

Cuando sale el sol, España entera es una feria en abril. Fiesta, alegría y belleza. Pero, claro, ninguna como la de Sevilla. Todo el guaperío nacional se está dejando ver por allí estos días. Y emerge, entre tanta mediocridad y vulgaridad en todo el país, la infinita belleza de la mujer andaluza, imponente vestida de feria. Así han captado los fotógrafos a María José Suárez, Raquel Bollo y Raquel Martínez. Lástima que, un año más, no he podido estar donde había que estar: a la vera de mis Siempre Así, que hacen de la caseta una explosión de arte y alegría. La España que da ganas de vivir.

A CABALLO

Victoria Federica monta a caballo en Sevilla, durante la Feria de Abril.

Seguimos en Sevilla. Repaso el álbum fotográfico del famoseo en la fiesta abrileña y me saltan versos de Manuel Machado: “Hasta que el pueblo las canta, / las coplas, coplas no son, / y cuando las canta el pueblo, / ya nadie sabe el autor”. La feria tiene sus códigos y competencias. Hay una competición secreta entre ellas por ser la más guapa y la mejor vestida. En ese contexto, impresiona la elegante imagen de Victoria Federica de Marichalar, que se toma muy en serio el asunto, montada en un caballo igualmente guapo, acicalado para tan célebre ocasión. Lo único que se me escapa de la feria es cómo hacen las amazonas para combinar con éxito el rebujito y montar a caballo.

LA MIRADA

Juana Acosta en un estreno.

Se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid –buenos rones, ricas tartas- el estreno de “El Homenaje” nueva serie de SkyShowtime, y hacía mucho tiempo que no se veía semejante concentración de guapas en la capital. Elsa Pataky, Ella Jazz, Bárbara Santa-Cruz, África D’Arnal, Ane Rot, o Lydia Pavón brillaron como acostumbran. Pero es muy difícil superar la belleza en la mirada de Juana Acosta, que posó con su ex Ernesto Alterio y su hija Lola, que debutaba como actriz, robando el protagonismo a todas las demás. Para los interesados, Juana Acosta realizó días atrás unas sugerentes declaraciones a la prensa rosa: “Estoy soltera y feliz”.

SUSTO Y FIESTA

La modelo Rocio Crusset en Sevilla.

Los seguidores de Carlos Herrera se llevaron un buen susto al conocer que había tenido que ser ingresado de urgencia, precisamente en plena feria de Sevilla. La clave está en el albero, la característica arena de roca sedimentaria con la que se cubre el Real de la feria, y las plazas de toros, que cuando se combina con el polvo y el polen provoca importantes reacciones alérgicas a muchos asistentes. Eso le ha ocurrido a Carlos Herrera, como ha explicado su hija Rocío Crusset, que de todos modos ha detallado que lo primero que hizo su padre al recibir el alta hospitalaria es volver corriendo a la feria con los suyos.