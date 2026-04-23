Historia en 4 tiempos | El Pabellón CF, campeón imbatido en fútbol infantil

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Proyecto de isleta central en la calle de Juan XXIII

Proyecto de isleta central en la calle de Juan XXIII

Isleta central de la calle Juan XXIII.

Los problemas del tráfico orensano serán resueltos paulatinamente según una acción municipal en este sentido, que comenzarán a estudiar los técnicos municipales.

Una de las primeras realizaciones será la de resolver el problema de la isleta central de separación de la calle de Juan XXIII para evitar que, en lugar de tan intensa circulación, los peatones crucen en ambas direcciones sin respetar los pasos para ellos establecidos. El último accidente mortal allí registrado aconseja la adopción de medidas consiguientes a una mayor seguridad vial.

Entre otros, se estudia el que la isleta central de dicha calle, que hoy se ve invadida desde ambas aceras, sea dotada de altas macetas construidas especialmente para evitar el que la gente cruce la calle por cualquier parte, poniendo en dificultades el tránsito y destrozando las obras de jardinería hasta ahora realizadas allí por el Ayuntamiento.

También se adoptarán medidas respecto a la señalización correcta de los pasos, abusos en los estacionamientos, aparcamientos en doble fila, etc., etc.

(En la foto de Reza, el lastimoso estado que ofrece hoy la isleta central, en la que no ha sido posible conservar las obras de jardinería y adorno).

Primero rueda, ahora moto y después coche

José Carballo Rodríguez con su moto de afilador.

Estaba al fondo de la Plaza de Abastos, junto al puente de La Burga, con la piedra de afilar sobre una moto.

-¿De dónde es usted? -le pregunté.

-De Montederramo, y me llamo José Carballo Rodríguez. Vivo en Orense desde 1957.

-¿Y desde cuando afila?

-Desde la edad de 24 años, o sea desde el año 1942, en Barcelona. Empecé allí para trabajar en las horas extra que me dejaba mi oficio de trabajador ferroviario.

-¿Se dedica ahora solamente a esto?

-No, no. Ahora, además, trabajo para el Restaurante en la Estación de Orense-Empalme, al tanto por ciento de las ventas.

-¿Ha usado alguna vez la rueda?

-Pues claro. Fue con lo que empecé y estuve con ella hasta el año 57, que, como le dije antes, fue cuando me vine para Orense. Entonces la dejé y cogí una bicicleta, creyendo que el trabajo me resultaría más soportable, pero como la vida va prosperando, ahora trabajo con una moto que mueve la piedra a motor, y tengo la ilusión de no quedarme ahí.

-¿El coche, tal vez?

-Sí, señor, porque me parece que si la suerte me acompaña como hasta ahora, pronto montaré los “azofatos” de afilador en un coche.

-¿Piensa seguir, pues, mucho tiempo como afilador?

-Todo el que pueda, porque es una profesión a la que le tengo mucho afecto, no sólo porque es la más típica de Orense, sino porque me permite sostener con bastante comodidad a mi familia, mi mujer, una hija y mi padre que tiene hoy 90 años.

-¿Por qué trabaja entonces en la Estación?

-Eso lo hago solo por las tardes, porque así también tomo un cafecito con los antiguos compañeros de la Renfe y charlo con ellos.

-¿Cuántas horas suele dedicarle a esto?

-Cuatro o cinco, a lo sumo, o sea las mañanas completas.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Una fundación con el nombre de don Ramón Otero Pedrayo

El Pazo de Trasalba donde don Ramón pasaba los veranos.

Aunque el testamento de don Ramón Otero Pedrayo no ha sido hecho público todavía, según fuentes bien informadas el Pazo que don Ramón poseía en Trasalba heredado de sus padres y en el que pasaba los veranos, así como la biblioteca conservada en el Pazo y en su casa de la calle de la Paz, han sido legadas a la Editorial Galaxia, con el fin de que sea creada una fundación que tendrá su sede en Trasalba y estará a la disposición de “investigadores y artistas”, según deseo de don Ramón.

Esta biblioteca de don Ramón es muy rica en folletos, libros gallegos y literatura francesa de la que Otero Pedrayo era un buen conocedor.

Como albaceas testamentarios figuran el director del Instituto Femenino, señor Ogando Vázquez; el académico de la Gallega doctor García Sabell; el escritor Francisco Fernández del Riego, y el agente de la propiedad don Severino Pérez y Pérez, quienes se reunirán esta semana para hacer pública la última voluntad de don Ramón.

(1976)

23 de abril de 1926 - Un joven escritor gallego muy prometedor

Llegó a Orense procedente de Santiago, después de ejercitar en las recientes oposiciones al Magisterio, el joven don Antonio Porto.

-Saludamos en Orense a don Emilio Temes y don Víctor Bouzo.

-La vecina de Lamas (Ginzo de Limia) Rosa Villarino Cuquejo denuncia el robo en su casa de una cartera de bolsillo que guardaba en un cajón y que contenía 2.100 pesetas en billetes.

-El joven escritor gallego Rafael Dieste publica el libro de cuentos breves en gallego “Dos Arquivos do Trasno”, que está recibiendo críticas muy elogiosas.

-El príncipe de Asturias, heredero al trono de España, visitará en breve Galicia en el que será el viaje más largo que haya realizado hasta la fecha, un largo viaje por toda la región que incluirá a la ciudad de Orense y en el que estará acompañado por el gallego conde de Grove.

-Un hombre de 35 años muere en París después de tragarse dos dientes postizos y el aparato que los contenía durante una comida.

23 de abril de 1951 - Concesión de pasaportes

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Luis Fernández Álvarez, Isabel Domínguez León e hijos menores, Concepción Carreiro Janeiro e hijos menores, Eliseo Carreiro Carreiro, Luis Pereira Domínguez, Amando Losada Oviedo, José Hervella Ferreiro, Gervasio González Carballo, Carmen Gómez Carid, José Gallardo García, Ramón Gallego Cid, Bernardino Álvarez Corral y esposa Purificación Díaz Estévez, Manuel Rodríguez Quintas, Divina Pastora Rodríguez Sande, Esther Rego Carreiro, Julio Dávila Carpintero, Aurea Barrosa Peneda, Francisco Seara Masid, Concepción Vázquez Pérez con dos hijos menores, Diego Zamora Vera y esposa Nieves Alonso Rodríguez, Marina Vicita Rodríguez, Julio Vega Salgado, Esperanza Taboada Rodríguez, Lucía Puga Rivera, Serafín Pérez Quireza, Felipe Nóvoa González, Carmen Carral Vázquez, Hermenegildo Sendín Álvarez, Claudio Seara Ferreiro, Encarnación Quintela Rodríguez, Carmen López Soto, Maximino González Vázquez, Laura Boo Daquinta, Ovidio Bové Vázquez, Elia González Lovelle, Dolores Blanco Rodríguez, Jesús Arias Fernández, Francisca García Montoro y Dorinda Moreiras Gutiérrez.

23 de abril de 1976 - Andrei Sajarov y su esposa, golpeados por la Policía

Andei Sarajof, detenido.

Nacieron en Orense: Óscar Doval Francisco, Carmen Courel Lobato, Alejandra Álvarez Fernández, Óscar Guzmán Cima y Isabel Fernández Rodríguez.

-En Madrid fue bautizado el décimo de los hijos de don José Manuel González Páramo y doña Elena Martínez-Murillo, un niño que recibió los nombres de Ignacio, Manuel y Jesús, y fue apadrinado por el vicepresidente del Gobierno y ministro de la Gobernación, don Manuel Fraga Iribarne, y doña María del Carmen Carballeira de Díaz.

-(1) Entrevista con el veterano “afilador” José Carballo, que ha cambiado la rueda por la moto.

-(2) Un proyecto de isleta central para resolver el problema del cruce de peatones por la calle de Juan XXIII, donde hace unos días se registró un atropello mortal.

-(3) El testamento de don Ramón Otero Pedrayo incluye la creación de una fundación con su nombre en el Pazo de Trasalba, donde el patriarca de las Letras Gallegas pasaba los veranos.

-El disidente soviético Andrei Sajarov, Premio Nobel de la Paz, es detenido en Omsk (Siberia) junto a su esposa cuando se manifestaban en un juicio contra un disidente tártaro de Crimea, denunciando ambos haber sido golpeados por la Policía.

23 de abril de 2001 - Fallece Antonio Asensio

Fallece Antonio Asensio.

La cantante portuguesa Dulce Pontes actúa ante unas dos mil personas en el Paco Paz en concierto organizado por Caixanova.

-El Ourense sigue en caída libre y pierde ante el colista de Segunda B, el Ávila, por 1-2, su primera derrota de la temporada en O Couto, y queda pendiente de su clasificación para la liguilla de ascenso a tres jornadas para la finalización de la liga.

-Un total de 154 personas son ejecutadas en China dentro de la campaña “Yanda” (“Golpear Fuerte”) puesta en marcha por el Gobierno Comunista para “acabar con la delincuencia”, unos ajusticiamientos que se hacen en lugares públicos y en los que los familiares de los delincuentes tienen que pagar las balas.

-El empresario Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta (responsable de publicaciones como Interviú, El Periódico de Cataluña o Tiempo) y propietario del club de fútbol Real Mallorca, muere en Madrid a los 53 años a causa de una grave enfermedad.