Historia en 4 tiempos | Polémica asamblea general de la Alianza Francesa

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Polémica asamblea general de la Alianza Francesa.

Polémica asamblea general de la Alianza Francesa

Un momento de la asamblea.

Se celebró ayer en el Salón Noble del Liceo la anunciada asamblea general del Círculo de la Alianza Francesa de Orense. Asistieron unas cincuenta personas, socios de la Alianza, presidiendo la actual junta directiva dimisionaria con su titular eldoctor don José Bernárdez Álvarez y un representante del Comité Central de la Alianza en Madrid.

La renovación de la junta directiva fue el punto clave, arrastrado desde la asamblea anterior, ya que el Comité Central solo ha dado validez a una de las dos candidaturas presentadas, al no reunir una de ellas las condiciones de antigüedad del presidente propuesto, por lo que fue proclamada por única la candidatura presidida por don José Luis López Cid, profesor y escritor. En ese momento hizo acto de presencia el notario de Orense don José Luis García Valcárcel con un requerimiento notarial para el presidente saliente, y ahí comenzaron las discusiones “acaloradas”, con varios socios dirigiéndose a gritos a la mesa presidencial al no estar conformes con la anulación de la candidatura por parte de Madrid, aunque después de tres cuartos de hora de polémicas y gritos de “¡fuera!” contra el presidente saliente y el representante de Madrid.

Al final quedó proclamada “automáticamente” la candidatura de José Luis López Cid y se remitió el acta al Comité Central de Madrid.

Entre tanto no sea definitivamente ratificada, continuará rigiendo la actual directiva.

En la Batalla de Flores desfilarán 17 carrozas

Trabajando en una de las carrozas del desfile.

La Batalla de Flores es el número clave del programa de nuestros festejos, el más popular y el más vistoso. José Alberto Gallego vuelve a participar con sus carrozas, con los ánimos de siempre.

-Fíjate si tendré ánimos -me dice- que entre mi compañero Arturo y yo presentaremos nada menos seis, tres él y tres yo.

-¿Cómo las titularéis?

-”Indias”, “Tulipanes”, “Heidi”, “Cleopatra”, “Pantera Rosa” y “Circuito”.

-¿Cuándo habéis empezado a trabajar en ellas?

-A últimos de enero.

-¿Quiénes colaboran con vosotros?

-Seis chicos y 50 chicas

-¿Subvenciones?

-30.000 pesetas por carroza, una cantidad con la que hacemos milagros y que es la misma que el año pasado. Es posible que perdamos algo y contraigamos deudas, pero lo compensamos después en otras batallas de la región o de fuera de ella.

-¿Aumentarán los premios?

-Este año no existen premios en metálico, ya que el año pasado eran 12 las carrozas, en tanto que este año serán 17, y el dinero que había de ser invertido en premios, se dedicará a subvencionar a las demás.

-¿Favorece el espectáculo el que haya más?

-Muchísimo. Cuantas más haya, mejor, pues, aparte de dar realce, el público lo pasará mejor, al ver pasar más carrozas.

-¿Quiénes hacen carrozas este año, además de Arturo Rodríguez y tú?

-Evelio Martín, tres y una para la reina de las Fiestas; Javier Taboada, tres; Francisco Rodríguez Porto, dos, y un chico nuevo, que es la primera vez que participa, dos. En total, 17.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Alfredo Pérez Rubalcaba en Ourense

Alfredo Pérez Rubalcaba en Ourense junto a Víctor Pariente, César Ansias y Antonio Otero.

El ex ministro de Educación Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) participó en Ourense en los actos preparados por UGT para conmemorar sus “25 anos construindo futuro”. Y lo hizo para hablar de lo que mejor conoce, la educación (como profesor, secretario de Estado y ex ministro).

Dejando a un lado sus “fobias” por Pilar del Castillo, ministra de Educación, dejó clara su postura sobre el sistema educativo.

Pérez Rubalcaba aseguró que “es un fracaso la tendencia hacia la superespecialización”, y abogó porque “nuestra obsesión sea la calidad educativa”, atreviéndose incluso a señalar la clave de esa calidad: “que los mejores enseñen a los que no saben, porque los listos se valen por sí solos”. Pero reconoció que el papel de la enseñanza hoy en día es muy difícil. “Hablar de educación es hablar de sociedad, y la sociedad cambió muchísimo hasta llegar a una aldea global. Sin embargo, a la educación se le pide lo mismo: que forme a los individuos, que los integre socialmente y que forme profesionales”. Asimismo considera un gran error “reproducir en el sistema educativo los puestos de trabajo. El sistema productivo varía más que la escuela. La educación siempre va por detrás. Se calcula que los jóvenes de hoy cambiarán de profesión hasta seis veces”.

También afirmó que “con la educación no ocurrirá lo mismo que con la Justicia”, materia en la que populares y socialistas alcanzaron un pacto de Estado, ya que en su opinión la ministra Pilar de Castillo “trata de imponer su ley de reforma universitaria” pese a que pueda ser razonable.

(2001)

6 de junio de 1926 - Antonio Palacios de visita en Orense

La joven y bella señorita Carmen Silva González, hija del conocido abogado de Cambados don Manuel Silva Núñez, termina con gran aprovechamiento los estudios del Bachillerato en el Instituto de segunda enseñanza de Orense.

-El joven sacerdote don Claudio López Fernández regresa a Ceuta para incorporarse como capellán auxiliar del regimiento Artillería de Montaña, después de cuatro meses de licencia por enfermo en Orense al lado de su familia.

-El joven perito mercantil don Castor Eire Carballo sale para La Coruña con objeto de examinarse de la Carrera Superior de Comercio.

-El ilustre arquitecto gallego don Antonio Palacios, ya asentado en Orense, prepara sendas visitas al famoso monasterio de San Esteban de Ribas de Sil, Santa Comba y Rocas, con objeto de admirar las bellezas arquitectónicas que en ellos se encierran, visitas en las que estará acompañado por el ex gobernador civil de de Orense, señor Carrera Ramilo, que también pasa unos días entre nosotros.

-Don Antonio Abeijón sale para Vigo con objeto de examinarse de la carrera mercantil.

6 de junio de 1951 - Fiesta de la banderita en Orense

Nacieron en Orense: Daniel García Losada, Eliseo Álvarez Soutullo, Celsa Meire Gómez, Elisa Gutiérrez Canal, Ramona Arias Fernández, Rafael Pérez Santos, Antonio Tinajara Reina y José González Hermida.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Francisco Bugallo Calvo, Rosa Arias Salgado, Celsa Fernández Alén, Manuel Candedo Lameiro, Manuel Torres Losada y esposa Laura Dacal Pérez e hijos menores, Félix Justo Prol, Eudosia Gallardo Justo e hijo menor, Aurelio Fidalgo Calvo, Amparo Montero Rodríguez, Lorenzo Mondelo Álvarez e hija menor, Javier López Pérez.

-Orense celebra mañana la tradicional Fiesta de la Banderita de la Cruz Roja, con mesas petitorias instaladas en el Hotel Roma, el Club Tennis, el Banco de España, Almacenes Alfredo Romero y el Puente Mayor, además de señoritas postulando por las calles de la ciudad. En las mesas estarán, entre otras, las distinguidas señoras de Muñoz Calero, Junquera, Meleiro, Fábrega, Valencia, Muñiz, de las Cuevas, Abeijón, Olaizola, Delage, Riestra, Borrajo, Murias, Gallego Tabarés, Santos Ascarza, Serantes, Morais o Sáenz Díez.

6 de junio de 1976 - Antonio Gala pide protección a Manuel Fraga

El piloto Beny Fernández, patrocinado por Reverter, es proclamado vencedor del Rallye Luis de Baviera disputado en Madrid, tras la descalificación de Antonio Zanini (Seat 1.800 FU) por correr con un embrague no homologado. Beny triunfó a los mandos del BMW-2.002 TI con el que Estanislao Reverter venció en la edición del pasado año en el mismo Rallye, una victoria que le ha dado fama a nivel nacional.

-(1) Un total de 17 carrozas desfilarán este año en la Batalla de Flores en Orense.

-(2) Una polémica asamblea general de la Alianza Francesa en Orense proclama como nuevo presidente a José Luis López Cid, a falta de ratificación oficial.

-El escritor Antonio Gala remite una carta al ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, en la que pide protección y denuncia haber recibido “las más extremas amenazas” tras la publicación de un artículo titulado “Viudas” en el semanario Sábado Gráfico, relatando también un intento de forzar la puerta de su domicilio, que apareció cubierto de pintura roja, así como pintadas amenazantes con su nombre por las calles de Madrid.

6 de junio de 2001 - Ourense rinde homenaje a Antón Failde

El Estreliña Verín supera al Mislata Valencia y logra el ascenso a la División de Plata de fútbol sala.

-Ramón Santiso (Ford Escort) gana la edición número 12 de la Subida a Castro de Beiro que contó con un total de 66 participantes.

-(3) El exministro Alfredo Pérez Rubalcaba participa en Ourense en los actos del 25 aniversario de UGT en nuestra provincia.

-Ourense acoge por primera vez una “triple” exposición con el merecido homenaje al escultor ourensano Antón Faílde, cuya obra ocupará tres de las principales salas de la ciudad en una muestra organizada por Caixanova, el Centro Cultural Simeón y la Escuela de Arte Antón Faílde, que ha recibido la donación de parte de la obra del artista cedida por su familia. Además Caixanova se ha volcado en la edición de un libro en español e inglés que recoge la vida y obra del escultor, con texto de Javier Limia, fotografías de Nani Moretón y asesoramiento de Miguel Ángel y Laura Faílde, hijo y nieta del artista respectivamente.