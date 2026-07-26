La copa la levanta uno

El domingo pasado, media España miraba el mismo trozo de césped. Un capitán levantó una copa dorada, cayó el confeti, y a la mañana siguiente la misma cara ocupaba todas las portadas. Hasta Google vistió su buscador para la ocasión. Un país entero reducido, por un instante feliz, a un nombre y a un gesto.

Y sin embargo esa copa la levanta un solo par de manos, pero la ganan cientos de personas cuyos nombres no vas a oír jamás.

Su seleccionador lo repitió durante todo el torneo con una idea sencilla de decir y difícil de sostener: el talento individual alcanza su máximo cuando se pone al servicio de los demás. No ganó el equipo de los once mejores, ganó el equipo en el que cada uno hacía mejores a los otros, que no es lo mismo aunque se parezca. Un vestuario no es una suma de figuras. Es una forma de conseguir que la gente rinda más junta que por separado.

Nos ocurre con todo, no solo con el fútbol. Detrás de cada éxito visible hay una montaña de trabajo que nadie ve y de confianza que se construyó despacio, reunión a reunión, favor a favor, error bien perdonado a error bien perdonado.

Piénselo un momento. El que no jugó un minuto y aun así mantuvo vivo el vestuario. El fisio que a las tres de la mañana bajó una inflamación para que alguien llegara a tiempo al domingo. El analista que se tragó doscientas horas de vídeo buscando la grieta por donde ganar. El entrenador de la infancia, en un campo de tierra, que un día corrigió una manía y encendió una carrera. La cámara ama al individuo porque es fotografiable. El resultado, casi siempre, es de un colectivo que no cabe en el plano.

Y está el tiempo, que tampoco sale en la foto. Ningún triunfo cabe en una sola noche. El gesto de alzar la copa dura tres segundos; lo que hay debajo son años de derrotas tragadas en silencio y de miles de horas repetidas sin nadie mirando. Llamamos éxito de la noche a la mañana a lo que en realidad tardó media vida en cocinarse.

Nos ocurre con todo, no solo con el fútbol. Detrás de cada éxito visible hay una montaña de trabajo que nadie ve y de confianza que se construyó despacio, reunión a reunión, favor a favor, error bien perdonado a error bien perdonado. Lo individual es vistoso. La coordinación no lo es. Y por eso pagamos tan barata la segunda y la echamos tanto de menos el día que falta. Este ha sido, además, el Mundial más tecnológico que se recuerda. Datos en cada pase, cámaras que miden milímetros, chalecos que registran cada carrera, sistemas que anticipan al rival. Y aun así, lo que decidió el título no fue una máquina. Fue gente que se entendía sin mirarse. La tecnología, cuando el equipo es bueno, lo hace mejor. Cuando el equipo no existe, solo hace más rápido el desastre. Ninguna herramienta fabrica confianza. La confianza se cría, como casi todo lo que vale, con tiempo y con

trato.

Y no olvido al otro vestuario, el que perdió habiéndolo dado todo. En cada final llegan dos equipos hasta el último día, y solo uno se lleva la portada. Quien ha competido de verdad respeta al que pierde.

Lo pienso desde aquí, desde una tierra que entiende de oficios colectivos, de gente que sabía que una red no se echa sola ni una casa se levanta a mano suelta. En cualquier empresa, en cualquier proyecto, en cualquier casa, el que aparece en la foto lo sabe si es honesto: no llegó solo. Y la mejor manera de recordarlo no es un discurso, es un gracias concreto. El agradecimiento genérico, ese buen trabajo a todos lanzado al aire, no reconoce a nadie. El que se recuerda lleva un nombre, una cara, una tarea que sabías difícil. Cuesta más, porque obliga a haber estado mirando, y ahí se retrata el que manda desde lejos: no puede agradecer lo que nunca vio.

Y para esto no hace falta un estadio. El lunes, en cualquier oficina, hay una versión pequeña de lo mismo: alguien que resolvió algo a deshora, alguien que sostuvo el ánimo cuando pintaba mal, alguien cuyo trabajo solo se nota el día que falla.

Así que, una semana después, quizá merezca la pena acordarse también de la otra plantilla. La invisible. La que entrena cuando no hay focos y sostiene cuando el marcador va en contra, la que no saldrá en ningún resumen y sin la cual no habría resumen alguno que ver.

Porque la copa la levanta uno. Pero la gana, siempre, un equipo.