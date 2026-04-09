Historia en 4 tiempos | La Residencia de Aprendices de A Carballeira, a punto

Concha junto a Gamallo con su eterno puro en su último partido como espectadora entre Arousa y Ourense B.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La Residencia de Aprendices de A Carballeira, a punto

La Residencia de Aprendices de A Carballeira, a punto

Fachada principal de la Residencia.

A Carballeira es una zona de Orense que ha nacido y crecido en tan solo unos años, y entre sus modernos edificios se levanta ahora el nuevo Centro-Residencia de Aprendices, del cual hablamos con el director provincial del Instituto Nacional de Asistencia Social don José Enrique Rivera Sáez.

-¿Cómo se hallan en este momento las obras?

-Están ya en su última etapa, y esperamos que nos sea entregado totalmente terminado a finales de abril.

-¿Para cuándo se prevé que empiece a funcionar?

-Desde luego con el próximo curso 1976-77.

-¿Número de estudiantes que acogerá?

-Su capacidad es de 192, en régimen de internado.

-¿Cuál será su misión, una vez en funcionamiento?

-Se trata de una residencia de aprendices, en la cual se alojarán y estudiarán los jóvenes que asisten a centros estatales de enseñanza media, tanto de Formación Profesional como de Bachillerato, con preferencia de los primeros.

-¿No había ningún centro de esta clase en Orense?

-Existía en la provincia el de “San Rosendo”, en Celanova, pero cerró hace un tiempo por falta de condiciones suficientes para esta tarea. El de A Carballeira erá continuación de aquel, tanto es así que muchos de los chicos que estaban allí seguirán ahora en éste.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Comenzaron las obras de construcción del nuevo Cementerio Municipal

Terrenos del futuro Cementerio Municipal.

Comenzaron las obras de construcción del nuevo cementerio municipal en terrenos que el Ayuntamiento había adquirido en las inmediaciones de Santa Mariña do Monte.

Las obras están ejecutadas por la empresa M. Díaz y consisten en las propias de urbanización de estos terrenos, construcción de viales, alcantarillado, agua, luz y cierre, así como saneamiento de los mismos.

Los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento alcanzan los 75 mil metros cuadrados.

Se halan situados a un kilómetro de Santa Mariña do Monte, entre los puntos kilométricos 7 a 8 de la carretera de Orense a Maceda, por Paderne. En estos terrenos existía un antigua pinar que el pasado verano fue pasto de un incendio.

El contratista tiene plazo de un año y medio para la ejecución de estas obras.

Las correspondientes a edifcios, nichos, capilla, etc., serán objeto de una contratación aparte, una vez que se acuerde la modificación de algunos proyectos.

(En las fotos de Reza, arriba, una vista general de los terrenos, contiguos a la carretera, a la izquierda; abajo, zonas ya explanadas en la jornada de ayer, al comienzo de las obras).

(1976)

Muere Concha, la más fiel seguidora del Club Deportivo Ourense

Concha junto a Gamallo con su eterno puro en su último partido como espectadora entre Arousa y Ourense B.

Ella y sus petardos eran inseparables. Puro en ristre, platillos bajo el brazo y petardos por doquier para animar al equipo de su vida junto al Arousa, el Ourense, pese a que ella era natural de Carril. “Donde estaba el Ourense allí estaba la Concha animando, perdiésemos o ganásemos”, como la recordó el ex jugador y técnico del Ourense Antonio Teixidó.

Tan pronto como los restos de Concha descansaron en el cementerio de Carril, el presidente del Ourense Manuel Rois, que recibió emocionado el abrazo del hijo de “Conchiña”, se puso a disposición del Arousa para que organizase un partido de homenaje a la más grande forofa que ambos equipos han tenido en su larga historia. Dicho encuentro tendrá lugar en el campo de A Lomba y será en el mes de agosto coincidiendo con las fiestas patronales de Vilagarcía.

La despedida a Concha fue sencilla, pero estuvo cargada de una contenida emoción, con Manuel Rois, José Ricardo y Gamallo como representación rojilla. Concha tenía dos hijos y varios nietos.

Concha tenía una costumbre matemática, tanto en invierno como en verano. A las ocho de la mañana levantaba la persiana de su habitación, saludaba al que pasase y comenzaba su jornada. El pasado martes no levantó esa persiana y fue cuando surgió la voz de alarma.

Hace escasos días, el pasado 25 de marzo, Concha presenció su último partido, y el destino quiso que fuese un Arousa-Ourense B en el campo de A Lomba, donde se hizo la foto con Gamallo, otra institución del Ourense que estaba de delegado del equipo filial.

Crónica de Ricardo Seguín (2001)

9 de abril de 1926 - Bello gesto de la reina Cristina

Los médicos de Orense José Luis García Boente, Francisco José Rionegro y Carlos Guitián Fábrega comunican a la Junta Municipal de Sanidad la detección de un total de ocho casos de enfermedades infecciosas

-En Vigo ha contraído matrimonio nuestro compañero en la Prensa don Roberto Blanco Torres con la bella señorita Julia Sánchez Novoa.

-En Orense fue bautizada con el nombre de Olimpia la primogénita de los señores de González (Don Vicente), actuando de padrinos los tíos de la recién nacida señorita Sira González y el párroco de Barbadanes, don César Vázquez Gutiérrez.

-La reina de España, doña Cristina, protagoniza un bello gesto cuando paseaba en automóvil por Guipúzcoa y advirtió la presencia de una niña pequeña que descalza de pie y pierna portaba una carga de leña casi superior a sus fuerzas. La reina paró el coche y preguntó por el nombre de la niña y el domicilio de sus padres, y al día siguiente el caserío recibió la visita de un empleado de Palacio que entregó en nombre de la reina un par de medias con “sorpresa”, ya que una de las medias contenía una buena suma de billetes y la otra dulces y golosinas.

8 de abril de 1951 - Nacionalista condenado a muerte en EEUU

La Comisaría de Orense concedió autorizaciones de residencia a los siguientes súbditos extranjeros: Antonio Parente Gonçalves, Ana Borges Barreiro, André Pedro Viana, Avelino Correia de Carvalho, Perfecto Duarte da Silva y Ana Augusto Pinto.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Isabel Álvarez Rodríguez, Ramón Álvarez Román y esposa Rosa Yáñez Ferro e hijo menor, José Álvarez Tesouro, Emilio Añel Pereira y esposa Rosalina Vázquez Quintas e hijo menor, Emilia Seara Martínez, Valentina Sobrado Pedrouzo e hijas menores, Antonio López Álvarez, María Rodríguez Balas e hijo menor, Milagros Vidueira García, Camilo Rodríguez Carpintero, Clementina Rodríguez Diéguez, Manuela Rodríguez Diéguez, Angelines Rodríguez Fernández e hijos menores, Leonardo Rodríguez García, Abdosia Rodríguez González, Jesús Rodríguez Pousa, Manuel Rodríguez Prieto y esposa Rosa Sampayo Lorenzo e hijo menor.

-El nacionalista puertorriqueño Óscar Collazo es condenado a muerte por el asesinato de un policía en el intento de atentado contra el presidente Truman que tuvo lugar en el mes de noviembre pasado en Washington.

8 de abril de 1976 - El industrial Ángel Berazadi, ejecutado por ETA

El industrial Ángel Berazadi, ejecutado por ETA.

El párroco de Astureses (Carballiño), don Andrés Vieitez Figueiredo, cumple sus bodas de oro sacerdotales, 50 años de sacerdocio en los que estuvo al frente, entre otras, de las parroquias de Bande, Feás, Mudelos o la Santísima Trinidad en Orense.

-(1) Dan comienzo las obras de construcción del nuevo Cementerio Municipal en Santa Mariña do Monte.

-(2) La nueva Residencia de Aprendices de A Carballeira podría ser terminada este mes.

-El industrial guipuzcoano Ángel Berazadi, secuestrado por ETA el pasado día 18 de marzo, es asesinado por la banda terrorista, que dejó su cadáver en la cuneta de una carretera donde fue encontrado por un matrimonio. La familia estaba “tranquila”, tras llegar a un acuerdo para pagar a plazos el rescate de 200 millones de pesetas solicitado, pero la banda no respetó el último plazo que expiraba pasado mañana y ejecutó de un tiro en la nuca al industrial, director gerente de la fábrica de máquinas de coser Sigma, de 58 años, casado y padre de seis hijos y considerado un gran impulsor de la cultura vasca, hablante de euskera y patrocinador de varias “ikastolas” en Guipúzcoa.

8 de abril de 2001 - Un concursante violento en “Gran Hermano”

El Concello de Ourense confirma en A Ponte el solar donde se construirá el nuevo edificio de la Policía Local, una superficie de 1.642 metros cuadrados próximo al acceso del futuro quinto Puente sobre el Miño.

-(3) Muere la popular “Conchiña”, la seguidora más fiel del Club Deportivo Ourense, que ya prepara un más que merecido partido de homenaje.

-El Deportivo de La Coruña cae ante el Leeds United por 3-0 en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, complicándose mucho la clasificación después de sus hazañas frente a Milan o Paris Saint Germain en la máxima competición europea.

El Deportivo en la Liga de Campeones.

-El escándalo llega al popular programa de televisión “Gran Hermano” con la violencia física y verbal ejercida por el concursante Carlos Navarro alias “Yoyas” contra sus compañeros y en especial contra la que se había convertido en su “pareja” Fayna Bethencourt, con graves acusaciones contra Telecinco por reproducir dichas escenas violentas “al no alcanzar la audiencia esperada y pasar de la programación basura al posible delito”, y todos los partidos políticos exigiendo la expulsión inmediata del concursante.