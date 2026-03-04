Historia en 4 tiempos | Rota la huelga de camioneros

Camioneros en el cruce de Puente Ribeiriño con Ervedelo invitando a sus compañeros a unirse al paro.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Rota la huelga de camioneros.

Rota la huelga de camioneros

Camioneros en el cruce de Puente Ribeiriño con Ervedelo invitando a sus compañeros a unirse al paro.

La huelga de camioneros que se inició el pasado lunes parece haber llegado a una situación de ruptura en la base de los huelguistas. Mientras que representantes de camioneros de Galicia mantenían una reunión en la tarde de ayer en Santiago de Compostela, en la que se llegó al acuerdo de volver hoy al trabajo, núcleos bastante numerosos de huelguistas se negaban a aceptar, según nuestras noticias, este acuerdo en las primeras horas de la noche de ayer.

Tanto es así que muchos de los camioneros manifestaban públicamente su decisión de permanecer en paro. Pero otras empresas, entre las que figuran las más importantes, parecían dispuestas a volver, en la mañana de hoy, a la carretera. Algunos empresarios de éstos han recibido numerosas llamadas anónimas, con amenazas de represalias en el caso de que rompiesen la huelga.

En este sentido, parece ser que la autoridad gubernativa ha dado órdenes para que se establezcan unas rígidas medidas de vigilancia, tanto por la noche como durante todo el día. Por otra parte, varios camioneros han sido llamados a declarar a la Comisaría de Policía, siendo seguidamente puestos en libertad. No obstante, unos cincuenta camioneros se han interesado por la situación de los que declaraban, desplazándose para ello tanto al juzgado de guardia como a la Comisaría de Policía, donde dialogaron con algunos policías de paisano.

De que en Orense la huelga no ha terminado todavía dan fe las fotos de Reza, con camioneros invitando a sus compañeros a unirse al paro.

(1976)

Celanova quiere revitalizar su Asociación de Padres de Familia

Miembros de la Comisión gestora.

Frente a mí, cuatro hombres, los cuatro vecinos de Celanova: Camilo Rodríguez Rodríguez, Antonio Veiga Sabín, Benito López Suárez y César Álvarez Rodríguez. Todos ellos miembros de la Comisión gestora de Padres de Familia.

-Comisión -me dicen ellos- que pretende revitalizar la Asociación de Padres de Familia constituida en Celanova en 1967.

Entonces yo les pregunté en qué consistía el problema que debía resolver dicha Comisión gestora.

-En hacer que vuelva a funcionar dicha Asociación, ya que no lo ha hecho en ningún momento desde su fundación. Se ha decidido, después de no pocas deliberaciones y consultas entre la gente de Celanova y pueblos de la zona, así como ante autoridades y organismos oficiales, convocar una asamblea general en la cual se decidirá sobre cuestiones como inscripción de socios y problemas que hay que resolver. La Comisión, de la que forman parte con nosotros cuatro Recaredo Vega Bernárdez y José Benito Outomuro Rodríguez, fue designada por acuerdo de un grupo de más de cien padres de familia celanovenses.

-¿Han surgido complicaciones?

-No, lo que pasa es que hay que ponerla en marcha de un modo efectivo. Hay muchos problemas, sobre todo los que se refieren a la educación, a la emigración, a los precios y a la promoción cultural, social y humana de la comarca.

-¿Está el pueblo identificado con ustedes?

-Una prueba de esa identificación la da el hecho de que solamente en dos días se recogieron unas 400 firmas de cabezas de familia, apoyando nuestras pretensiones.

-¿Algo más?

-Agradecer, únicamente, la colaboración de la actual junta directiva de la Asociación, con su presidente Cesáreo Moreiras, y al mismo tiempo rogar la máxima asistencia a la asamblea convocada para el próximo día 6.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Volado con dinamita el edificio que había de ser Instituto de Enseñanza Media en Verín

El edificio en cuestión antes de ser dinamitado.

Se ha procedido a la voladura del antiguo edificio que había de ser Instituto de Enseñanza Media de Verín, y que por diversas circunstancias no había podido ver la finalización de las obras. En su lugar será construido el Centro de Formación Profesional, con capacidad para más de trescientos alumnos. La voladura fue realizada por el sistema de dinamita controlada, por la empresa Ordóñez.

El ya avejentado edificio, que durante mucho tiempo sirvió de “inri” para Verín pues de su abandono se derivaron problemas serios respecto a la moralidad pública, dará paso al citado Centro, con un presupuesto superior a los 30 millones de pesetas y plazo de ejecución de 18 meses. El solar era propiedad del Ayuntamiento, cedido para este fin, y el Centro queda situado en una futura zona escolar de Verín de gran porvenir, junto al edificio de la Concentración Escolar, nuevo Instituto de BUP y amplia zona de campos de deportes, con piscina municipal y otras instalaciones, casi todas ellas limitando con la carretera de Verín a Portugal.

Numeroso público presenció la voladura que solamente provocó algunos desperfectos en edificios colindantes. Se cortó el tráfico y no se permitió la aproximación del público hasta menos de doscientos metros.

Ha sido la alcaldesa de Verín quien accionó el pulsador de la explosión.

Crónica de Santiago Cid Harguindey (1976)

4 de marzo de 1926 - Homenaje a un tenor orensano

Marchó a Madrid el ingeniero encargado de las obras del Hospital Modelo, señor Nieto.

-Está en Orense el culto farmacéutico de Vigo don Manuel Carrascal, querido amigo nuestro.

-El notable tenor orensano don Constantino Pardo recibe el homenaje de sus admiradores en una comida celebrada en el Hotel Roma, con asistencia de unos noventa comensales, ocupando lugar preferente con el homenajeado los señores Fábrega, Suárez, Fernández y Santiago, miembros de la Comisión organizadora del homenaje. Los afamados cosecheros y exportadores de vinos señores Macías y Valeiras regalaron al citado banquete un centenar de botellas de su acreditada marca, contribuyendo al éxito del sentido homenaje de sano orensanismo, recibiendo el tenor un valioso regalo que fue adquirido gracias a las donaciones de muchos de los presentes, entre ellos los señores Salustiano Muñoz (gobernador civil), Matías Bobillo (alcalde de Orense), José Luis García Boente, Andrés Perille, Bernardino Temes, Enrique Añel, Tomás Meruéndano, Olegario Muñiz o Antonio Amoeiro.

4 de marzo de 1951 - Boda en Mirallos-La Peroja

Nacieron en Orense: Carmen Fernández Conde, Ramón Feijóo Méndez, Peregrina Soto Vidal, Asunción Muñiz de las Cuevas, Belén Romero Barciela, Esther Baena Iglesias y José Arbones Lecoq,

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Emilio Vázquez Rodríguez, Manuel Quintas Fernández, José Rodríguez Andrés, Aurora Rodríguez González, Adriano Rodríguez Otero, Casimiro Rodríguez Rodríguez, Jovita Rodríguez Rodríguez, Celso Pérez González, Antonio Pérez Martínez, Severino Prieto, Flora León Paradela, Daría Prieto León, Darío Prieto León, Manuel Prieto León, José Prieto Pereira y Purificación Márquez Cid.

-En Mirallos-La Peroja se casaron la bella señorita Beatriz Domínguez Vázquez, de conocida familia de Maceda, y el joven industrial de El Puente-Orense don José Carrillo González, apadrinados por el acreditado industrial de Los Peares don Pedro Blanco López y su bella esposa, doña Rogelia Sampayo González, primos del novio.

4 de marzo de 1976 - Dos muertos en la jornada de huelga en Vitoria

Don José Enrique Rivera Sanz, director del Instituto Nacional de Asistencia Social en Orense, resulta herido de gravedad en accidente de tráfico registrado en Verín.

-(1) Una comisión gestora intenta revitalizar la Asociación de Padres de Familia de Celanova, creada en 1967.

-(2) La huelga de camioneros “se rompe” en la base, pero en Orense y en otros puntos numerosos huelguistas se negaban a aceptar el acuerdo firmado en Santiago.

-(3) La empresa Ordóñez dinamita el edificio que iba a ser Instituto de Enseñanza Media de Verín.

-La huelga general convocada en Vitoria por la llamada “Asamblea de fábricas en lucha” moviliza a más de 15 mil trabajadores y los violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en diversos puntos de la ciudad se saldan con al menos dos muertos y más de treinta heridos.

Noticia 1976

-El Real Madrid empata a domi-

cilio ante el Borussia Mönchen-gladbach (2-2) en la ida de cuartos de final de la Copa de Europa.

4 de marzo de 2001 - Plenos municipales “sin contenido”

La Guardia Civil detiene a cuatro personas por su presunta implicación en el asesinato del portugués José Dias de Oliveira en Piñor (Barbadás) hace un año, entre ellas una prostituta y un “conocido empresario” y todos ellos “adictos a la cocaína”, aunque finalmente los deja en libertad por falta de pruebas.

-Los seis concejales del BNG en Ourense abandonan el pleno municipal en protesta por la exclusión de lo que consideran “asuntos importantes”, un pleno en el que el único punto a tratar era la creación de una parada de taxis. El alcalde, Manuel Cabezas, aseguró que su grupo “cumple escrupulosamente la ley” y defendió el traspaso de competencias a las comisiones “para ganar en efectividad y rapidez”, aunque los nacionalistas le recordaron que cada concejal sin dedicación exclusiva cobra 50 mil pesetas por asistir a los plenos, donde los tres grupos de la Corporación se reparten un total de 950 mil pesetas en cada convocatoria.

Noticia 2001

-La escritora gallega Luisa Castro gana el Premio Azorín de novela, convocado por la Editorial Planeta y el Ayuntamiento de Alicante, por su obra “El secreto de la lejía”.