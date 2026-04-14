Historia en 4 tiempos | El Trofeo Fredi de tenis femenino ya está mediado

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

El Trofeo Fredi de tenis femenino ya está mediado

El Trofeo Fredi de tenis femenino ya está mediado

Cuatro de las participantes en el Trofeo Fredi.

La tienda de calzados Fredi ha tenido la feliz idea de organizar un trofeo femenino de tenis en el que los premios, además de unos recuerdos en plata, serán bolsos y zapatos a elegir por las ganadoras.

Las pistas de las primeras rondas han sido las del Club Tenis, en Ramirás, y las de La Derrasa, en las que ellas se han batido en ese casi marco de igualdad, sobre todo en lo que respecta al dobles.

En individuales, las vencedoras en las primeras rondas han sido: Rita, Leticia, María, Laura Labrador, Chus Tabarés, Felisa Casares, Marisa Marimón, Asunción, Pili Muñiz y Menchu A. Finochetti; clasificándose para semifinales las favoritas Laura Labrador, Marisa Marimón, Pili Muñiz y Menchu.

En dobles, la final será entre las parejas formadas por Marisa y Angelines por un lado y Chus y María por otro.

Las rondas finales de esta competición de disputarán en la cancha del Piñeiral.

Crónica de A. Outeiriño (1976)

Ejemplares de raza alpina, entregados en la explotación ganadera Valverde de Allariz

Entrega de ganado en la explotación de Valverde.

Un total de quince ejemplares de raza parda alpina, de ellos nueve machos y seis hembras, de quince a veinte meses de edad, nacidos todos ellos en la explotación ganadera de Valverde, de la Caja de Ahorros Provincial, han sido entregados recientemente a ganaderos de los municipios de Maceda, Baños de Molgas, Junquera de Ambía, La Gudiña, Villar de Santos, Entrimo, La Bola, Allariz, Castro Caldelas y Nogueira de Ramuín.

Todos los ejemplares están dotados de carta genealógica o “pedigree”, y con su entrega se continúa la expansión de la raza parda alpina en la provincia, labor que la Caja de Ahorros viene acometiendo con las primeras entregas de ganado e importaciones de novillas efectuadas desde el año 1965. En total, y desde dicho año, se han entregado 215 ejemplares nacidos en la finca de Valverde, y se han importado 1.116 novillas gestantes, procedentes de Suiza y Austria, labor efectuada en los dos últimos años en colaboración con la Diputación provincial.

El acto de entrega de este ganado fue presidido por don David Ferrer Garrido, presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros, acompañado de los señores Fernández Rodríguez, diputado y consejero de la entidad; Pérez Rodríguez, diputado de Ginzo; Laguna Mendía, director general de la Caja, y técnicos veterinarios, señores Santamaría Fernández y Rodríguez Pérez.

(1976)

Entrevista con don Amando Prada Castrillo, presidente del Liceo

Don Amando Prada Castrillo, presidente del Liceo.

-Ante todo -le pedí- unas palabras sobre el Centenario del Padre Feijóo.

-El Liceo no pretende ningún protagonismo en este asunto. Simplemente al haber pasado ya un trimestre del año del Centenario sin que se se conozcan los actos de posibles celebraciones, adoptó el acuerdo de celebrar en su sede los que estén a su alcance y, al propio tiempo, hacer un llamamiento para que la enorme figura del sabio benedictino tenga en Orense, lo mismo que en toda España, la conmemoración que se merece.

-¿Qué puede decirme sonbre el Día das Letras Galegas?

-La Academia Gallega organiza anualmente unos actos especiales honrando a las más relevantes figuras de las Letras vernáculas. Este año se homenajea al poeta Ramón Cabanillas, uniéndose el Liceo a esta celebración con algunos actos.

-¿Con cuántos socios cuenta en la actualidad?

-Entre las diferentes clases, son unos 1.700, pudiendo decirse que los ingresos son solamente los que proporcionan las cuotas de los mismos, pues el Liceo tiene una total autonomía económica, que le permite una vida sin desahogos, pero también sin agobios.

-¿Más proyectos, en lo cultural?

-Pues sí. Estoy iniciando conversaciones con algunos de los artistas más importantes de nuestra ciudad, no para que expongan sus obras en el Liceo para venderlas, sino con el fin de cederles el mejor salón donde celebren una muestra antológica de toda su producción, con intervenciones de críticos de Arte que estudien sus valores e incluso con coloquios en los que intervenga el propio artistas, para profundizar en sus significados.

Entrevista de Francisco A. Alonso (1976)

14 de abril de 1926 - Denuncia por “maltrato de obra”

El comercio El Modelo de Orense expone en sus escaparates varios de los objetos recibidos para las carreras ciclistas que organiza el Invencible FC, entre ellos un reloj de pulsera regalo de don Narciso Dacunha, dos magníficas ánforas de plata de don Olegario Muñiz, un estuche de plata para escritorio del señor cónsul de Portugal en Orense, un alfiler de corbata de don Ramón Otero Pedrayo y una bonita lámpara portátil de don M. Fraga y hermano.

-El vecino de Orense Domingo Junquera García presenta denuncia en la Inspección de Vigilancia por haber sido “maltratado de obra” por el propietario de una tienda de ultramarinos en la calle de Santa Eufemia, en las inmediaciones del Puente de la Burga. El motivo de la agresión, según el denunciante, se debe a tener sin saldo una cuenta con el citado propietario de la tienda.

-Don Alejandro Álvarez Rodríguez es nombrado nuevo secretario del Ayuntamiento de Sandianes.

-El río Tigris se desborda a su paso por Bagdad y destruye varios diques y viviendas, amenazando con inundar gran parte de la ciudad.

14 de abril de 1951 - La URSS despliega su ejército en Alemania

El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento recibe en su despacho oficial al alcalde de Bande, acompañado por el señor cura párroco de Baños y don Jaime Pérez Téllez en representación de los vecinos, y les hace entrega de una subvención de tres mil pesetas concedida por la Obra Social de la Falange para la construcción de un camino de acceso al nuevo emplazamiento de la iglesia y cementerio parroquial de Baños de Bande, cuya zona resultó afectada por las obras del Salto de las Conchas.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Eduardo Valiñas Ramos, Manuel Taboada García, José López Blanco, Lisardo López Conde, José Losada Borrajo y esposa Rosa Campos Conde.

-La Unión Soviética despliega un gran contingente de fuerzas militares en la zona roja de Berlín y el este de Alemania, las maniobras más importantes en la zona que incluyen incluso aviones de caza a reacción.

-La princesa Isabel de Inglaterra y su esposo el duque de Edimburgo son recibidos en audiencia privada en el Vaticano por el papa Pío XII.

14 de abril de 1976 - “Tiradlo a la basura”, la crueldad de ETA

Nacieron en Orense: Belén Álvarez Iglesias, José Sánchez Jares y Marta Plaza González.

-(1) Un total de quince ejemplares de raza parda alpina son entregados en la explotación ganadera de Valverde de Allariz.

-(2) El Trofeo Fredi de tenis femenino llega a sus rondas finales.

-(3) El presidente del Liceo, don Amando Prada Castrillo, nos habla sobre los futuros proyectos de la entidad.

-La Policía detiene a tres miembros “ilegales” (no fichados) de ETA implicados en el secuestro y asesinato del industrial Ángel Berazadi, tres jóvenes de entre 17 y 22 años que confesaron que al verse acorralados por la Guardia Civil pidieron “instrucciones” al dirigente etarra Miguel Apalategui “Apala”, que desde su refugio en Francia les ordenó: “Tiradlo a la basura”, equivalente a darle muerte, cosa que hicieron de un tiro en la nuca después de decirle al señor Berazadi, “para que no sospechara”, que iban a cambiarlo de escondite.

Asesinato de Berazadi.

14 de abril de 2001 - Pep Guardiola se va del Barcelona

El escultor ourensano Ramón Conde firma la escultura “Pementeira”, una obra de casi una tonelada de peso que preside desde ahora el Mercado de Padrón (A Coruña), “fundiendo” en bronce las dos imágenes características de la localidad: la escritora Rosalía de Castro y el oficio de las “pementeiras”.

-El Forum Ourense cae ante el Caja Segovia por 3-1 en la Copa de España de fútbol sala que se disputa en Murcia, una derrota esperada ante el gran favorito y campeón de las tres últimas ediciones del torneo.

-Un joven de 29 años, natural de A Peroxa, muere por asfixia debido a un incendio en la habitación en la que pernoctaba en el Hostal Lido de la calle Juan XXIII en Ourense, producido en torno a las cinco de la madrugada. Los bomberos sofocaron el fuego, que podría haberse originado por un cortocircuito en el televisor que había en la estancia.

Muere un joven asfixiado.

-El centrocampista internacional Pep Guardiola (30 años) anuncia su intención de dejar el Barcelona a final de temporada “para jugar en otro país”, después de marcar una época en el club azulgrana logrando un total de 16 títulos, entre ellos seis Ligas, dos Copas del Rey y la única Copa de Europa del Barça hasta ahora.