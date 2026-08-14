La historia de Simón, un perro de Ourense en búsqueda de hogar, conmueve en redes: “Me has partido el alma”

Simón es un perro de Ourense que lleva meses esperando encontrar un hogar. Su historia ha comenzado a hacerse viral después de que la Protectora Arume difundiese un vídeo en el que aparece refugiado en una esquina, asustado y con una mirada que ha provocado una oleada de mensajes de apoyo.

El objetivo de las voluntarias de Arume es dar visibilidad a Simón y encontrar para él una familia que pueda ofrecerle un entorno seguro, además del tiempo y la paciencia que necesita para recuperar la confianza. Las imágenes han generado una enorme respuesta en Instagram, donde la publicación acumula ya más de 13.400 "me gusta", alrededor de 1.300 comentarios y más de 2.000 compartidos.

“Simón me has partido el alma con tu mirada, contad conmigo para lo que pueda ayudar”, escribía uno de los usuarios tras ver el vídeo. Otro mensaje refleja la esperanza que ha despertado el caso: “Quiere ser invisible... pero no, rey: alguien te verá y podrás ser el perro feliz que mereces ser”.

También hay quienes han compartido sus propias experiencias con perros que llegaron a sus hogares después de situaciones de miedo. “Yo tuve un mastín así también, aterrorizado llegó, con mucha paciencia y amor logramos que viviera feliz y poco a poco lo logró!!”, relataba otra usuaria.

Una oportunidad para Simón

Simón se encuentra actualmente en una perrera pública de la provincia, mientras las voluntarias de la Protectora Arume trabajan para difundir su caso y encontrar una adopción adecuada. Las instalaciones no pertenecen a la asociación, que se encarga de gestionar y promover adopciones de animales que necesitan un nuevo hogar.

Su caso requiere especialmente paciencia y comprensión. Quienes han difundido su historia buscan una familia que pueda acompañarlo en su adaptación y ayudarle a dejar atrás el miedo. La enorme repercusión del vídeo ha permitido que miles de personas conozcan ya la historia de Simón. Ahora queda encontrar entre todas ellas a quien pueda ofrecerle aquello que más necesita: un hogar donde sentirse seguro y una segunda oportunidad.