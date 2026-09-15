Hito de afiliados extranjeros, con más de 12.000, tras un aumento histórico en Ourense

El mercado laboral de Ourense firma un registro sin precedentes impulsado por la fuerza de trabajo llegada de otros países. Durante el mes de agosto, la Seguridad Social contabilizó 12.380 afiliados extranjeros, rebasando por primera vez en la historia la barrera de los 12.000 cotizantes.

Este hito no es un hecho aislado, sino la culminación de una escalada iniciada en primavera y directamente vinculada al proceso de regularización extraordinaria abierto a nivel nacional. En tan solo cinco meses, desde marzo hasta agosto, la provincia ha inyectado 1.955 nuevos cotizantes foráneos al sistema.

La curva de afiliación refleja fielmente el impacto burocrático de esta regularización. Tras un crecimiento moderado a principios de año, las cifras comenzaron a dispararse en abril con 249 altas y en mayo con 389. La tendencia se consolidó en junio y julio, rozando las 400 altas mensuales, pero la eclosión más brutal por el momento llegó en agosto con 558 nuevos afiliados. Este último dato supone un aumento intermensual del 4,72% y el mayor crecimiento absoluto en un solo mes desde que existen registros detallados.

Los plazos de resolución administrativa, que rondan los tres meses, explican que el grueso de las solicitudes presentadas en primavera se haya formalizado en pleno verano, aflorando una economía sumergida que ahora aporta cotizaciones reales al sistema público.

Impacto en hostelería

Si se ve esta evolución por sectores, la hostelería es la gran protagonista, liderando el crecimiento con 418 nuevos trabajadores desde marzo, alcanzando los 2.143 afiliados totales, condicionada por el impacto positivo del verano.

Pero el fenómeno trasciende la mera estacionalidad estival, ya que al ser una provincia envejecida, el sector de la sanidad y los servicios sociales también gana trabajadores extranjeros sumando 236 altas, situándose en 1.142 cotizantes y demostrando que el cuidado a dependientes se sostiene en gran medida gracias a la inmigración.

Del mismo modo, actividades con problemas de relevo generacional como la industria manufacturera y la construcción hicieron aflorar 203 y 186 empleos en estos cinco meses, elevando su total a 1.737 y 1.262 trabajadores foráneos, respectivamente. El comercio sumó 186 altas, las actividades administrativas aportaron 179 nuevos afiliados y la agricultura incorporó 125 trabajadores hasta llegar a los 555 inscritos.

2.346 trabajadores en un año

Evolución de los afiliados extranjeros en Ourense

Este ritmo vertiginoso de afiliación extranjera no solo es consecuencia de la regularización extraordinaria, sino de la propia llegada en aumento de inmigrantes, con números de récord. Analizando la evolución interanual del mes de agosto, se observa que hasta el año 2022 los mayores incrementos de afiliación extranjera apenas rondaban las 600 personas, con picos de 615 en 2021 o 560 en 2022. A partir de ese momento, la escalada toma una nueva dimensión y los saltos interanuales pasan a rondar el millar de cotizantes, como evidencian las 1.102 altas logradas en 2023 o las 993 de 2024. Sin embargo, la explosión definitiva se ha producido en el último ejercicio, ya que de agosto de 2025 a agosto de 2026, el crecimiento interanual marca cifras sin precedentes, sumando 2.346 trabajadores extranjeros en apenas doce meses.

Este récord laboral viene precedido por un salto demográfico histórico. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre el 1 de abril y el 1 de julio de 2026, el padrón provincial sumó 1.004 nuevos residentes nacidos en el extranjero. Esta inyección poblacional eleva la cifra por encima de las 54.100 personas, lo que representa ya el 17,6% de los habitantes de Ourense.