Gráfico | El empleo extranjero marca un nuevo récord en España con 3,55 millones de afiliados en agosto

Trabajadores realizando tareas de asfaltado en la ciudad de Ourense en una imagen de archivo.

La Seguridad Social registró en agosto un nuevo récord de afiliación extranjera, con 3.551.759 trabajadores extranjeros de media, después de sumar 39.535 respecto al mes anterior. En el último año, el número de afiliados extranjeros ha aumentado en 482.490 personas, un 15,72%, frente al crecimiento del 3,1% del conjunto del sistema.

El dato supone además un nuevo máximo en la serie desestacionalizada, que supera por primera vez los 3,5 millones de afiliados extranjeros.

El empleo extranjero ha mostrado un especial dinamismo durante los primeros ocho meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril que ha coincidido con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización administrativa de personas extranjeras.

337.917 altas vinculadas a la regularización

A 31 de agosto, un total de 337.917 personas extranjeras ya figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso. De ellas, 269.627, el 79,8%, estaban encuadradas en el Régimen General, mientras que 16.912, el 5%, eran trabajadores autónomos.

Por sexo, 203.418 eran hombres (60,2%) y 134.499 mujeres (39,8%).

La Seguridad Social destaca que la presencia de trabajadores extranjeros es cada vez más diversificada, tanto por sectores de actividad como por modalidades de empleo y formas de participación, con presencia tanto en actividades con una elevada demanda de mano de obra como en sectores de mayor cualificación y en el emprendimiento por cuenta propia.

Marruecos, Colombia y Rumanía encabezan la afiliación

Por nacionalidades, Marruecos es el país con más trabajadores afiliados a la Seguridad Social española, con 407.350 cotizantes. Le siguen Colombia, con 368.901; Rumanía, con 336.681; Venezuela, con 248.550; Italia, con 222.158; Perú, con 140.467; China, con 137.872, y Ucrania, con 84.564.

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Alrededor del 27% de los afiliados extranjeros procede de países de la Unión Europea.

Del total de 3,55 millones de trabajadores extranjeros registrados de media en agosto, 2,03 millones son hombres y 1,52 millones son mujeres. Estas últimas representan ya más del 43% de la afiliación extranjera.

El peso del empleo extranjero también destaca especialmente en algunos sectores. Los trabajadores extranjeros representan el 33,6% de la afiliación en la hostelería, el 28,1% en la agricultura y el 27% en la construcción.

Además, su presencia alcanza el 47,6% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar y el 39,2% del Sistema Especial Agrario.