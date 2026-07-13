Los hogares ourensanos se vacían, uno de cada tres mayores vive solo

Ourense se está convirtiendo en una provincia donde cada vez más gente vive sola. Los hogares unipersonales son ya los más habituales en el territorio, superando los 50.000 -con un aumento de cerca de 5.000 en los últimos cinco años-. Suponen ya el 36,4% -más de uno de cada tres- del total de moradas de Ourense (con una cifra general de casi 138.000), según los últimos datos de este mes de abril del Instituto Nacional de Estadística (INE). El resto de viviendas familiares se dividen en cerca de 41.827 de dos personas, 25.263 de tres y 20.559 de cuatro o más.

Esta situación supone que Ourense sea una de las provincias de España con menos residentes en domicilios familiares, ocupando el cuarto lugar por la cola en personas por hogar, con una cifra media de 2,19. Solamente registran menos León (2,18), Salamanca (2,18) y Zamora (2,11). El resto de provincias gallegas tienen hogares más llenos: Lugo cuenta con una media de 2,27 residentes, A Coruña con 2,39 y en la cima está Pontevedra con 2,48.

El grupo más amplio entre las personas que viven solas es el de personas de 80 o más años, sumando en torno a 10.000 personas en esta situación, especialmente mujeres -unas 7.000-, debido a la menor esperanza de vida de los hombres y, por lo tanto, a la mayor viudez de ellas. Más de un 61% de mujeres mayores de 65 años en Galicia viven solas, según refleja Instituto Galego de Estatística (IGE).

Las Cifras de los hogares unipersonales 50.206 Hogares unipersonales que hay en la provincia. 36,4% Porcentaje viviendas en las que solo vive una persona. Son más de una de cada tres. 61% Porcentaje de mujeres de más de 65 años que viven solas. 3% Porcentaje de personas de menos de 30 años que residenten en soledad. La cifra total no llega a 2.000. 4.500 Número de hombres de entre 60 y 69 años que viven solos. Tienen su pico más alto en esta franja, superando a las mujeres al haber un porcentaje mucho mayor de hombres solteros en estas edades. 41% Porcentaje de personas que residían solas en el 2024 que llegaron con “dificultad” o “mucha dificultad” a fin de mes.

Por el lado contrario, los que menos viven solos son los menores de 30 años, apenas superando el 3%. En la provincia no hay ni 2.000 personas en esta situación (menos de 800 hombres y poco más de 1.000 mujeres).

A partir de la treintena y hasta los 70 años, en cambio, son los hombres los que más solos viven, alcanzando su pico más alto entre los 60 y los 69 años, con cerca de 4.500. Esta circunstancia se debe principalmente a que en Ourense, entre los 55 y los 75 años, el número de hombres solteros prácticamente duplica al de mujeres.

Dificultad económica

Vivir solo, además, conlleva el reto de hacer frente a un volumen de gastos mucho mayor, complicándose la capacidad de ahorrar e incluso de hacer frente a todas las facturas. Según los datos del IGE en el año 2024, más del 41% de las personas que residían solas llegaron con “dificultad” o “mucha dificultad” a fin de mes en la provincia de Ourense. Se trata de todas formas de una cifra más positiva que en el resto de la comunidad gallega que registra un porcentaje general de dificultad de en torno al 47%.