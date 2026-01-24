Un hombre se enfrenta en Ourense a cuatro años de cárcel por robarle 75.800 euros a su madre con alzhéimer

La Audiencia Provincial de Ourense acogerá el próximo jueves, a partir de las 09.30 horas, el juicio contra un hombre que se enfrenta a cuatro años de cárcel acusado de apropiarse de más de 75.800 euros de las cuentas de su madre, que padecía alzhéimer y tenía reconocida una incapacidad.

Según se recoge en el escrito de Fiscalía, la sentencia de incapacidad acordaba la incapacidad de la víctima para administrar su persona y bienes debido a la enfermedad que padecía. Así, nombraba tutor a la Funga ante "el evidente conflicto económico existente" entre sus hijas y el hijo y su actual pareja.

Sin embargo, el acusado, una vez que su madre ya se encontraba interna en una residencia, "se aprovechó de que era cotitular o autorizado en las cuentas corrientes y de ahorro de su madre", las cuales, apunta el Ministerio Fiscal, "se nutrían exclusivamente de aportaciones de ella".

Así, "con intención de enriquecerse injustificadamente y sin estar justificado", realizó diferentes retiradas de dinero en efectivo y transferencias de las cuentas de su madre. En total, se le acusa de haberse apoderado de 75.846,48 euros, "sin haber reintegrado nada".

Todo ello, para Fiscalía, supone un delito continuado de apropiación indebida, por lo que solicita para el acusado imponer la pena de cuatro años de prisión e indemnizar a la masa hereditaria con la cantidad de 75.846 euros, por el valor de las cantidades "indebidamente sustraídas del patrimonio".