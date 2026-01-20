A juicio por atracar un banco en Ourense y huir con 39.000 euros de botín

El Penal 1 de Ourense acogió este lunes la vista preliminar por el atraco a una sucursal bancaria ubicada en Marcelo Macías durante el mediodía del 8 de septiembre de 2023. Por estos hechos, la fiscal acusa a Miguel Ángel F.O., quien se encuentra en prisión, y a Luis C.P., que no compareció ayer. No fue posible una conformidad, por lo que el juicio se celebrará este verano.

La Fiscalía solicita que ambos acusados sean condenados a cinco años de prisión por un delito de robo con intimidación con la agravante de disfraz. En su escrito, relata que Miguel Ángel y Luis, acompañados de una tercera persona que no fue identificada, acudieron a la oficina bancaria. Uno de ellos timbró y, cuando le fue franqueada la puerta por una trabajadora, se atavió con una mascarilla y puso el pie en la puerta para que esta no se cerrase.

Tras él entraron sus dos cómplices, todos ellos con mascarillas, gafas, guantes de látex y alguno con peluca. Además, dos de ellos portaban lo que aparentaban ser armas de fuego. Una vez en el interior de la sucursal, según la acusación pública, se dirigieron a los empleados: “Quieros, no os mováis, esto es un atraco, no pulséis la alarma”. Acto seguido, uno de ellos se llevó al director, al que le retiró el móvil, y a una empleada a la parte de atrás del local, quedándose sus dos compinches con la empleada en la zona de caja y cajero.

Obligaron, según la Fiscalía, a que abrieran la caja fuerte y lo intentaron también con el cajero, incluso con amenazas: “Te voy a volar la cabeza si no abres el cajero”. Antes de huir trasladaron a esta empleada a la parte de atrás de la entidad y emprendieron la fuga con un botín de 39.100 euros. Uno de ellos tiró en una papelera el móvil del director de la entidad, la mascarilla y los guantes de látex, que fueron finalmente recuperados. Por estos hechos, Miguel Ángel F.O. y Luis C.P. se sentarán este verano en el banquillo del Penal 1 de Ourense. Para ellos, la Fiscalía solicita una condena de cinco años de prisión y que indemnicen solidariamente a la entidad bancaria en 39.100 euros.