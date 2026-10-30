Los horarios de los cementerios de Ourense por Todos los Santos y Fieles Difuntos

Los cementerios municipales de Ourense abrirán en horario ininterrumpido, de 9:00 a 19:30 horas, durante este fin de semana con motivo de las festividades de Todos los Santos y Fieles Difuntos, para facilitar las visitas de quienes quieran honrar a sus familiares fallecidos.

Además, se reforzará el servicio de autobús urbano para facilitar los desplazamientos hasta los camposantos. La línea 11, Santa Mariña-O Viso, ampliará su recorrido hasta el cementerio de Santa Mariña durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con horarios especiales.

Horarios especiales del autobús urbano

El servicio de la línea 11 contará con salidas desde Santa Mariña y O Viso a lo largo de las tres jornadas. El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre habrá servicios desde primera hora de la mañana hasta la noche, mientras que el lunes 2 de noviembre se establecerá un horario específico.

Algunas expediciones ampliarán su recorrido hasta el cementerio de Santa Mariña, señaladas con un asterisco en los horarios especiales. Se recomienda consultar la tabla de horarios antes de realizar el desplazamiento para comprobar las salidas y los trayectos disponibles.

Oficios religiosos en los cementerios

Con motivo de estas festividades, también se celebrarán distintos actos religiosos en los cementerios municipales, presididos por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos.

Cementerio de Santa Mariña: misas el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, a las 13:00 horas.

Cementerio de As Caldas: celebración de la Palabra el domingo 1 de noviembre, a las 16:00 horas.

Cementerio de San Francisco: celebración de la Palabra el domingo 1 de noviembre, a las 17:30 horas.

La ampliación del horario de apertura y el refuerzo del transporte urbano buscan facilitar las visitas a los cementerios durante unas fechas en las que aumenta la afluencia de personas a los camposantos de la ciudad.