Uno de cada seis contratos en Ourense lo firma un extranjero

El mercado laboral de Ourense cerró el ejercicio 2025 con un volumen total de 62.329 contratos registrados, una cifra que ratifica la dualidad económica de la provincia, sustentada casi a partes iguales por el sector servicios y el tejido industrial. Según los datos definitivos acumulados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Galego de Estatística (IGE), la hostelería ha logrado revalidar su posición como el principal motor de contratación, aunque seguida muy de cerca por la industria manufacturera.

El análisis pormenorizado de los datos revela que el sector hostelero acumuló 11.395 contratos a lo largo de los doce meses del año, lo que supone el 18,2% de toda la actividad laboral registrada en la provincia. Sin embargo, este liderazgo tiene matices importantes, ya que la inmensa mayoría de estas firmas, concretamente 9.674, se formalizaron en los servicios de comidas y bebidas, es decir, en bares, cafeterías y restaurantes. El segmento del alojamiento turístico, por su parte, tuvo un comportamiento más modesto con 1.720 contrataciones, evidenciando que la hostelería ourensana sigue dependiendo más del consumo interno y la restauración que de las pernoctaciones hoteleras.

A muy poca distancia del líder se sitúa la industria manufacturera, que se confirma como el segundo gran pilar de la economía provincial con 10.493 contratos. La diferencia entre ambos es de apenas 900 firmas, un dato que pone de manifiesto la relevancia de los polígonos industriales y de comarcas como Valdeorras o el Polígono de San Cibrao, capaces de generar un volumen de empleo que disputa la hegemonía al sector servicios. Este comportamiento de la industria actúa como un elemento estabilizador del mercado, ofreciendo una alternativa sólida a la estacionalidad propia de las campañas turísticas o comerciales.

Ranking de sectores 1-Hostelería 11.392 2-Industria 10.493 3-Comercio 8.064 4-Sanidad 4.619 5-Administración 4.263 6-Transporte 3.508 7-Construcción 2.682 8-Agricultura 2.341

Tras estos dos grandes motores, el comercio se mantiene como la tercera fuerza laboral de Ourense con 8.065 contratos, sumando tanto la venta mayorista y minorista como la reparación de vehículos. No obstante, el fenómeno más destacable de 2025 ha sido el auge del sector sociosanitario. Las actividades sanitarias y de servicios sociales alcanzaron las 5.343 contrataciones, consolidándose como el cuarto nicho de empleo de la provincia. Este dato refleja el peso creciente de la “economía de los cuidados” en un territorio marcado por el envejecimiento poblacional, donde la demanda de profesionales para residencias y ayuda a domicilio no deja de aumentar. En contraposición, el sector primario, que ha protagonizado numerosas protestas en las últimas semanas por su situación, pierde fuelle. La agricultura cerró el año con 2.341 contratos, situándose incluso por debajo de las cifras de la construcción (2.682).

En cuanto a la calidad del empleo generado, la inmensa mayoría de las operaciones registradas, un total de 59.561, fueron nuevas incorporaciones, mientras que la estabilidad llegó a través de la conversión de temporales a indefinidos, una modalidad que benefició a 2.768 trabajadores a lo largo del año, permitiendo consolidar plantillas tras periodos de prueba o eventualidad.

Uno de cada seis contratos en la provincia lo firma un extranjero

El mercado laboral ourensano depende cada vez más de la mano de obra foránea para cubrir vacantes en sectores clave donde la oferta local no es suficiente. Según el informe del SEPE, durante el año 2025 se registraron un total de 9.772 contratos a ciudadanos extranjeros en la provincia. Esta cifra implica que, de los 62.329 contratos firmados en Ourense, el 15,6% -prácticamente uno de cada seis- tuvo como protagonista a un trabajador de otro país. El peso de este colectivo es fundamental para sostener la actividad en sectores como la hostelería, la construcción y, muy especialmente, el sector primario y los cuidados a personas dependientes. De estos contratos, la mayoría corresponden a ciudadanos extracomunitarios (5.973).

Septiembre es el “agosto” para las incorporaciones laborales

El calendario laboral de la provincia rompe con la tendencia nacional y marca su propio ritmo. Mientras en el resto de España el pico de contratación suele coincidir con el inicio del verano, en Ourense el mes récord de 2025 fue septiembre, con 6.638 contratos firmados en apenas 30 días. Este “techo” anual supera incluso a julio (6.328) y responde al solapamiento del inicio del curso escolar con el arranque de la vendimia, que moviliza miles de temporeros en las comarcas vitivinícolas. En el extremo opuesto, febrero fue el mes más flojo del año, quedándose por debajo de la barrera de las 4.000 contrataciones.n