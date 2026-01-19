El mapa de trabajadores autónomos en Ourense gira hacia sectores más cualificados

El año 2025 empezó a redibujar el panorama para los trabajadores por cuenta propia en la provincia de Ourense. Las estadísticas de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) indican que, a cierre del año, Ourense cuenta con 53 trabajadores por cuenta propia menos que en diciembre de 2024. Sin embargo, los mismos datos reflejan que a 31 de diciembre de 2025, estos autónomos son 68 más que a 31 enero del mismo año, lo que lleva a las asociaciones de estos profesionales a determinar que el año pasado fue “estable” en términos de empleo.

Las estadísticas del RETA reflejan, además, que el último mes del año rompió la tendencia del último trimestre, marcado por el incremento de trabajadores. Diciembre fue, junto a enero y el cuatrimestre estival (entre junio y septiembre) el periodo donde se registraron pérdidas.

Por sectores, el peso de algunos campos profesionales tradicionales sigue siendo alto en la provincia. Hostelería (2.337 autónomos), Construcción (3.342) y Comercio (4.774) siguen siendo los “transatlánticos” ourensanos en cuanto a profesionales por cuenta propia, viviéndose también la paradoja de que las actividades comerciales -donde se acumulan el 21,57% de los autónomos ourensanos- fueron, a la vez donde más trabajadores hay, y donde más se pierden.

Frente a ello, emergieron durante el año pasado nuevos campos donde se ganaron autónomos. Las actividades profesionales (aquellas que requieren titulación profesional y colegiación) sumaron 54 nuevos integrantes, y fueron el sector que más creció entre los que trabajan por cuenta propia, le siguen las actividades educativas (46 autónomos más) y las sanitarias (35 nuevos trabajadores por cuenta propia), lo que permite que los colectivos profesionales intuyan un cambio en el mapa desde los sectores tradicionales a nuevos perfiles con mayor cualificación, que puede suponer un efecto positivo para la provincia.

Nuevo rumbo

El presidente de la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos (AEPA), David Martínez, calificaba de “estables” los datos de afiliación, señalando que “los sectores más tradicionales están decayendo, a excepción de la hostelería, donde seguramente haya durante el año un pequeño relevo generacional, o nuevos emprendimientos, pero las jubilaciones seguirán tirando a la baja en el comercio. Esto queda compensado por el crecimiento de los nuevos sectores. Esta mejoría se está dando sobre todo entre los jóvenes, que entran en ámbitos muy cualificados. Aún son un porcentaje muy pequeño, pero observamos también que se van fortaleciendo”.

UPTA cree que la provincia ha tocado suelo en el relevo generacional

El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, considera que el panorama laboral de los autónomos ourensanos “se está transformando por dos razones: hemos tocado suelo en el envejecimiento de trabajadores, y que quien pone un negocio en marcha lo hace en nuevos sectores, con profesionales de alta y media cualificación, y formación académica elevada”.

Para Abad, “Ourense tiene una tendencia hacia la mejora por este cambio, lo cual es una excelente noticia, que se está replicando en toda Galicia, pero como la provincia tiene a los autónomos más mayores, nota más ese cambio por los perfiles que se van abriendo”.