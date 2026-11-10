Huelga general del 11-N en Ourense: los autobuses, trenes y calles afectados este miércoles

Un usuario se sube en el bus urbano, en la Alameda.

La huelga general del miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con la celebración de San Martiño, provocará alteraciones en el transporte público y restricciones de tráfico en Ourense. El Concello, Renfe y las empresas de transporte han anunciado servicios mínimos, cambios de horarios y posibles desvíos durante una jornada en la que se esperan varias movilizaciones sindicales.

Los principales problemas de movilidad se concentrarán en el centro de la ciudad, donde las manifestaciones coincidirán con los preparativos y celebraciones de la festividad local.

Autobuses urbanos: 16 vehículos y horarios reducidos

El Concello ha establecido 16 autobuses como servicio mínimo, con un vehículo en las líneas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 16, y dos en las líneas 2, 3 y 4.

Avanza ha anunciado que varias rutas funcionarán con horarios de domingos y festivos, mientras que otras reducirán considerablemente sus frecuencias. Por ejemplo, la línea 1 tendrá salidas cada 80 minutos, la 5 cada 90 minutos y las líneas 7 y 11 cada dos horas.

La empresa también ha comunicado la suspensión de las líneas nocturnas Moucho Bus 14A y 14B durante la noche del martes 10 de noviembre. Los recorridos urbanos podrán experimentar retrasos o desvíos durante las manifestaciones.

Por su parte, los taxis deberán mantener al menos el 50% de sus licencias operativas, mientras que los autobuses interurbanos circularán conforme a los servicios mínimos establecidos por la Xunta de Galicia.

Trenes afectados por la huelga general

Renfe ha fijado unos servicios mínimos del 65% en Media Distancia y del 73% en Alta Velocidad y Larga Distancia a escala nacional para este miércoles.

Estos porcentajes no garantizan todas las conexiones habituales desde Ourense, por lo que los viajeros deberán consultar el estado de su tren antes de desplazarse.

La situación ferroviaria también estará condicionada por las movilizaciones del sindicato de maquinistas Semaf, previstas para el martes 10 y el jueves 12 de noviembre, que pueden afectar a los desplazamientos durante los tres días.

Cortes de tráfico en el centro de Ourense

La celebración de San Martiño obligará a cortar la calle Progreso desde las 13:30 horas, en el tramo comprendido entre el acceso a la bajada de la Plaza de Abastos y la intersección con Concordia.

Además, están previstas manifestaciones a las 10:00, 11:00 y 18:00 horas, que podrían ocasionar retenciones y restricciones temporales en Progreso, Xoán XXIII, Curros Enríquez, avenida de La Habana y el entorno de la glorieta de San Rosendo.

Los autobuses procedentes de Tras Alameda podrán desviarse por Parada Justel hacia Xoán XXIII hasta las 17:30 horas, cuando también se cerrará este vial al tráfico.

La coincidencia de la huelga con las actividades de San Martiño puede complicar especialmente los desplazamientos durante la tarde.

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