Cortes de tráfico en la N-525 por Rabo de Galo a partir de este martes

"IMPORTANTES RETENCIONES"

Las obras en los taludes de la carretera N-525 a la altura de Rabo de Galo provocarán el corte de un carril desde este martes 13 de octubre, por lo que se recomienda utilizar la autovía A-52 como alternativa para evitar importantes retenciones de tráfico

Cortes de tráfico en la N-525 por Rabo de Galo a partir de este martes
Cortes de tráfico en la N-525 por Rabo de Galo a partir de este martes

Con motivo de las obras que se van a realizar en los taludes de la N-525, se procederá al corte de un carril a la altura de Rabo de Galo (punto kilométrico 236+600). Esta restricción comenzará a aplicarse a partir del próximo martes, día 13 de octubre, lo que producirá "importantes retenciones en el tráfico" de la zona.

Para evitar estas complicaciones, se recomienda como alternativa el uso de la autovía A-52 desde el enlace Centro (Seminario) hasta los enlaces de San Cibrao (PK 224) y Rante (PK 217). Este desvío facilitará la comunicación con el entorno de A Valenzá, San Cibrao das Viñas y los desplazamientos hacia el Polígono de San Cibrao.

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