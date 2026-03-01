Huelga indefinida desde mañana en la Atención Primaria gallega

El conflicto sanitario en Galicia sigue escalando. El sindicato médico O´Mega confirmó ayer que mantendrá la huelga indefinida convocada en los centros de Atención Primaria a partir de mañana, tras una ruptura abrupta de las negociaciones con la Consellería de Sanidade durante este fin de semana. La situación deja al sistema de salud gallego ante un escenario de parálisis asistencial de duración incierta, sin que, por el momento, se vislumbre una solución inmediata que satisfaga a ambas partes.

Desde O´Mega, sindicato mayoritario entre los facultativos gallegos, denuncian que la Xunta de Galicia ha “roto” la negociación de forma unilateral. Según la organización sindical, ambas partes habían alcanzado un principio de acuerdo en la reunión celebrada el viernes para fijar un tope máximo de 33 pacientes por jornada profesional. Sin embargo, el sindicato sostiene que el Ejecutivo autonómico dio “marcha atrás” en el último momento, justo cuando se negociaban las condiciones específicas para atender la sobredemanda fuera del cupo establecido. Sanidade alegó que no podían comprometerse a tales medidas sin el visto bueno previo de la Consellería de Facenda. O´Mega ha tachado esta postura de “irresponsable” y considera que el requerimiento de suspender la convocatoria antes de cerrar el pacto es un “desprecio” a su labor.

Por su parte, la Consellería de Sanidade ofrece una versión opuesta. La secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, ha lamentado que la postura del sindicato impidiera el acuerdo y ha instado a O´Mega a desconvocar los paros para sumarse al “acuerdo mayoritario” ya firmado con otras cinco organizaciones.

Desde el Gobierno gallego defienden que ya se están aplicando mejoras desde el 1 de enero de 2026, como el incremento del complemento de productividad variable, el aumento de las dietas de manutención y el reconocimiento de los sábados como festivos. La Xunta de Galicia acusa a O´Mega de anteponer “intereses particulares” al bienestar de la población. A pesar de los reproches, el sindicato está dispuesto a negociar un “acuerdo de mínimos” hasta el último minuto para evitar el paro

A este paro indefinido se suma la huelga de una semana al mes que los médicos han convocado a nivel estatal en contra del estatuto marco.