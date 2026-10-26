Huida a pie y 37 envoltorios sospechosos de ser cocaína: así fue la detención en Ourense
PERSECUCIÓN POLICIAL
La Policía Local de Ourense detuvo a una persona tras localizar 37 envoltorios con una sustancia blanca aparentemente cocaína y 975 euros en efectivo durante un control a una motocicleta
La Policía Local de Ourense detuvo el pasado viernes, 23 de octubre, a una persona tras intervenir 37 envoltorios con una sustancia blanca, aparentemente cocaína, y 975 euros en efectivo durante una actuación en la vía pública.
La intervención comenzó durante un servicio de patrulla, cuando los agentes dieron el alto al conductor de una motocicleta para realizar varias comprobaciones. En ese momento, localizaron 13 envoltorios entre sus pertenencias.
Durante la actuación, la persona emprendió la huida a pie y cruzó una avenida entre vehículos en circulación, lo que generó una situación de riesgo. Los policías la siguieron sin perderla de vista hasta darle alcance y proceder a su detención.
Posteriormente, los agentes localizaron otros 24 envoltorios, que se sumaron a los hallados inicialmente, hasta alcanzar un total de 37.
El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde los agentes de la Policía Local comparecieron para informar de los hechos y entregar los efectos intervenidos.
Fuentes del Concello destacaron la labor de vigilancia y la capacidad de respuesta de la Policía Local, además de agradecer la colaboración de la Policía Nacional en la recepción del detenido y la tramitación de las diligencias.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
47% DE LOS HOGARES
Ourense, líder en dependencia del gasóleo para calentarse
Lo último