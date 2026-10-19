Cocaína y hachís a domicilio desde A Follateira: desmantelan un punto de venta de droga en Ourense

La Policía Nacional ha desmantelado un punto activo de venta de drogas a pequeña escala ubicado en el barrio ourensano de A Follateira. La intervención, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Provincial con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se saldó con la detención de un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública y el decomiso de cocaína y dinero en efectivo.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de informaciones e indicios que apuntaban al trasiego constante de consumidores en una calle de la zona. Durante los dispositivos de vigilancia discretos, los agentes confirmaron la existencia del "punto negro" y constataron cómo el implicado suministraba dosis de cocaína y hachís mediante dos vías: bien cerrando los intercambios con compradores que acudían a las inmediaciones de su propio domicilio o bien desplazándose él mismo hacia distintos puntos de la ciudad para materializar los pases.

Una vez acreditada la actividad ilícita, las unidades policiales desplegaron un operativo el pasado 14 de octubre que culminó con el arresto del sospechoso y la entrada y registro en la vivienda investigada. En la inspección del inmueble se intervinieron diversas cantidades de droga dispuestas para su distribución inmediata y billetes en metálico procedentes del tráfico de estupefacientes. Tras la instrucción de las diligencias policiales, el detenido pasó a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, órgano encargado de coordinar la causa.