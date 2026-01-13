La IA replica en vídeo cómo fue la peor crecida del Miño en Ourense hace más de 100 años: "Parece el mar"

La inteligencia artificial ha permitido recrear cómo fue una de las peores crecidas del río Miño a su paso por Ourense, ocurrida hace más de un siglo. El vídeo, difundido recientemente en redes sociales por Rafael Salgado, supera ya las 50.000 visualizaciones y ha generado numerosos comentarios de asombro por la magnitud del suceso.

El episodio original tuvo lugar en diciembre de 1909, cuando toda Galicia sufrió uno de los temporales más duros que se recuerdan. Entre los días 20 y 26, las lluvias fueron constantes e intensas, provocando crecidas espectaculares en los ríos y graves daños en infraestructuras. En Ourense, el Miño se desbordó de tal forma que la desembocadura del Barbaña, en la zona del Campo de los Remedios, desapareció bajo las aguas.

La recreación con IA muestra un Miño completamente desbordado alrededor del Puente Romano. Comentarios como “eso parece el mar y no el río” o “verdaderamente impresionante” reflejan la incredulidad de aquellos que no lo vivieron.