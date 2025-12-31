Críticas de posible uso de IA en el cartel del Entrudio vianés

Tres artistas vianeses, Vanessa Rodríguez Bello, David Álvarez González y Ángel Rodríguez Romero, conocido como Piquico, han presentado ante la entidad local vianesa un escrito de desacuerdo ante la resolución del cartel del Entrudio 2026 al considerar que existen “dudas razonables” de que este haya sido elaborado por Inteligencia Artificial.

Así, solicitan pruebas creativas originales al autor, ya que afirman “categóricamente que en algunhas partes do traballo se percibe que houbo unha moi probable utilización da IA”.

Los artistas declaran que las autoridades municipales confirmaron verbalmente la entrega de evidencias en vídeo que podrían compartirse sin problema, y advierten que, en caso de no recibir los datos solicitados, se podría acudir a entidades profesionales para gestionar un posible litigio.

En el escrito se incluyen infografías y un informe, que podrán ser revisados y ampliados posteriormente con análisis de otros profesionales, entidades o asociaciones especializadas en el ámbito de las artes plásticas y el diseño. En ellos se detallan los aspectos que, a juicio de los autores, podrían no cumplir las normas de las bases del concurso respecto al uso de IA en la creación del diseño.

Aclaran, “pra que non nos acusen de envidiosos”, que “Vanesa non se presentou o concurso, por ser parte interesada nel o impartir clases de debuxo os nenos que participaron no concurso” y que “Piquico, pola súa parte, tampouco se presentou e dende hai anos non o fai polo mal facer de este concurso”.

Por su parte, el alcalde del municipio, Germán García-Ávila, apunta que “O autor enviou probas do proceso de deseño e insiste en que esta obra non foi realizada con intelixencia artificial. O xurado seleccionou o gañador e dispón de probas fehacentes que prevalecen sobre calquera dúbida que poida existir”.