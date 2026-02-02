¿Sabe usted que tan importante es el número de viajeros como la calidad del servicio que reciben? ¿Que, por desgracia, la estación de Ourense no sale bien parada en este segundo concepto? ¿Que los pasajeros que acudieron el pasado domingo a mediodía se encontraron el ascensor al paso subterráneo averiado? ¿Que muchos con problemas de movilidad tuvieron que llegar a su andén por las escaleras? ¿Y que así, normal que non queden?

