Un incendio forestal lleva las llamas hasta la carretera en Lobios

Susto en la OU-540 a la altura de Lobios de madrugada. Un incendio forestal se inició esta noche de domingo a lunes alrededor de las 0:25 horas, cuando un particular dio la voz de alarma al ver las llamas cerca de la carretera que une Manín y Aceredo.

Hasta el lugar acudieron 4 agentes, 7 brigadas y 7 motobombas, así como el GES de Lobios, que encontró el principal escollo en el "difícil acceso polo talud" al pinar. Pese a la proximidad a la vía, ningún vehículo fue afectado, aunque sí se quemaron alrededor de tres hectáreas de monte.

Finalmente, el incendio se controló a las 7:16 horas, según informó Medio Rural. Se desconocen las causas que lo originaron.