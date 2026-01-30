Dos incendios, uno de ellos con un trasladado al hospital, despiertan a Ourense este viernes

Dos incendios de pequeño alcance han despertado a la ciudad de Ourense en la mañana de este viernes, 30 de enero. El primero se notificó al rededor de las 06:30 horas de la mañana en la calle Río Mao.

El fuego se originó en la campana extractora de la cocina de una vivienda. Se apagó con extintores y se ventiló la estancia, no sin antes hacer uso de los detectores de gas para poder realizar los trabajos en la estancia. El propietario tuvo que ser trasladado al hospital por inhalación de humo. La vivienda quedó afectada por el humo.

Veinte minutos más tarde, a las 06:50 horas, los bomberos de Ourense tuvieron que atender otra incidencia, esta vez en la calle Pura e Dora Vázquez. Fue un incendio en una sala de calderas comunitaria de un edificio lo que movilizó a los medios de emergencias. El fuego se originó por la acumulación de hollín en dicha sala, que quedó en parte calcinada.