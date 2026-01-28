Herido por el incendio de una casa que afectó a otras dos colindantes en Riós
FUMACES
Un incendio en una casa deshabitada de Fumaces, en el municipio de Riós, provoca daños en viviendas colindantes y deja una persona herida leve.
Un incendio declarado esta mañana en una vivienda de la localidad de Fumaces (San Cristovo, Riós) ha hecho saltar las alarmas entre los residentes de la zona. El inmueble afectado, aunque cuenta con propietarios que lo visitan ocasionalmente, se encontraba deshabitado en el momento en que se originaron las llamas.
El fuego fue detectado a primera hora de la mañana, alrededor de las 8:00 horas, coincidiendo con el momento en que los niños de la localidad esperaban el autobús escolar. Fue uno de los padres presentes quien dio el aviso tras divisar el incendio en la estructura.
Ante el riesgo de que el fuego se propagase a las viviendas colindantes, los vecinos actuaron con rapidez para evacuar a una mujer de avanzada edad que residía en una casa anexa. Sin embargo, dos de ellas sufrieron afectaciones en el tejado.
Al menos un herido
Durante las labores de auxilio y control inicial, una persona tuvo que ser atendida por una herida en un brazo, aunque no se han reportado más heridos de gravedad.
Hasta el lugar acudieron Urxencias Sanitarias 061, el GES de A Gudiña, los Bomberos de Verín y Protección Civil de Riós.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
REFORMA LEXISLATIVA
O Riós axilizará trámites coa Lei de Patrimonio Cultural da Xunta
Lo último
NO SERÁ UNA NUEVA FILOMENA
La borrasca Kristin tiñe España de blanco: nieve, viento y casi un centenar de carreteras afectadas